FAZ: Visa и Mastercard приостановили свою работу в России

Американские платёжные системы Mastercard и Visa приостановили свою деятельность в России в связи с проведением российской спецоперации на Украине, сообщает Frankfurter Allgemeine. Это означает, что выпущенные в России карты этих компаний не будут приниматься за рубежом. При этом в российском ЦБ уже заявили, что все выпущенные в России карты Mastercard и Visa будут нормально работать вплоть до истечения их срока действия.

Вслед за многочисленными западными компаниями американские платёжные гиганты Mastercard и Visa приостанавливают свою работу в России, сообщает Frankfurter Allgemeine. Согласно официальным заявлениям компаний, причина такого шага заключается в российской спецоперации на Украине.

Теперь выпущенные в России карты Visa и Mastercard не будут приниматься за рубежом, а карты, выпущенные иностранными банками, не подействуют в России. Как отмечает издание, российские банки постарались заранее сгладить последствия ухода Mastercard и Visa для своих клиентов: в российском ЦБ заявили, что все карты Visa и Mastercard будут нормально работать на территории России вплоть до истечения их срока действия.

Однако россиянам, отправляющимся за рубеж, придётся использовать альтернативные платёжные средства. В своём официальном заявлении российский Сбербанк подчеркнул, что всеми картами в России можно будет пользоваться для снятия денег, осуществлять денежные переводы и оплачивать покупки.

Frankfurter Allgemeine пишет, что требование о прекращении деятельности Mastercard и Visa в России выдвинул украинский президент Владимир Зеленский в ходе своей видеоконференции с членами конгресса США. Кроме того, Зеленский призывал к эмбарго на закупку российских нефти и газа.

Издание напоминает, что с момента начала российской спецоперации многочисленные иностранные компании приостановили свою деятельность на территории России.