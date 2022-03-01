Asia Times: китайская система может заменить SWIFT для России, но это чревато американскими санкциями

По мнению китайского экономиста Чэнь Синя, заменой SWIFT для России могла бы послужить китайская платёжная система CIPS, пишет Asia Times. Но китайские банки, служащие узлами в этой системе, могут столкнуться с угрозой американских санкций за сотрудничество с Россией. Правда, такой шаг со стороны США нанёс бы большой удар по всей глобальной экономике, предупредил китайский аналитик.

Китайская система банковских переводов в юанях CIPS (Cross-Border International Payments System) может стать заменой SWIFT для России. Об этом в недавнем интервью заявил профессор Передового финансового института при Университете коммуникаций Шанхая Чэнь Синь, пишет Asia Times.

Как напоминает издание, на прошедших выходных США и их союзники договорились отключить ряд российских банков от системы SWIFT, которая позволяет проводить финансовые платежи в американских долларах и прочей западной валюте. Полностью Россию от этой системы пока решили не отключать.

Asia Times подчёркивает, что в прошлом такие санкционные меры означали полную изоляцию от глобальных рынков и общепринятого торгового финансирования. Такое в своё время испытал на себе Иран в результате американских санкций. Однако сегодня китайская система CIPS, разработка которой началась в 2015 году, уже активно функционирует. Поэтому некоторые наблюдатели называют её возможной альтернативной для России.

Однако, как подчеркнул Чэнь Синь в интервью китайскому изданию Guanchazhe от 27 февраля, есть вероятность, что КНР не будет готова помогать России, потому что таким образом с угрозой санкций могут столкнуться китайские банки.

Как писала ранее немецкая Die Welt, риски в этой ситуации есть для всех сторон. Сейчас в CIPS каждый день осуществляются транзакции на сумму $50 млрд, что значительно меньше, чем ежедневные $400 млрд у SWIFT, но при этом китайская система продолжает расти. «Если бы Россия и Китай связали свои системы и предложили альтернативу другим авторитарным государствам, это могло бы стать угрозой американскому господству на финансовых рынках», — пришло к выводу немецкое издание.

В своём интервью Чэнь Синь отметил, что потенциальные санкции в отношении банков могут стать угрозой для CIPS: «Система международных платежей в юанях по-прежнему зависит от банков, которые служат в ней узлами, и в отношении этих узлов можно ввести санкции и оказать на них давление.Так, собственная платёжная система Китая может и не зависеть от SWIFT, которую контролирует Америка, однако все участвующие в ней узлы — банки. США могут ввести санкции против этих банков. А если никому не разрешается вести дела с китайскими банками и другие действительно следуют этим предписаниям, система работать не сможет».

По словам Чэня, Америка может пригрозить всем финансовым институтам, что будет вводить санкции против любого, кто будет иметь дело с Россией. «В таком случае велика вероятность, что крупные китайские банки не решатся с ней сотрудничать и вести бизнес она сможет только с некоторыми небольшими банками», — пояснил эксперт. При этом он подчеркнул, что санкции против крупных китайских банков могут причинить всей глобальной экономике ущерб, который будет слишком велик для всех её участников.

В конце концов, как напоминает Asia Times, у Китая $4 трлн в иностранных активах, а также $2 трлн в ценных бумагах казначейства США. Кроме того, КНР — крупнейший экспортёр в мире, на которого приходится 15% глобального экспорта, в то время как у США этот показатель составляет 8%.

«В конечном счёте в шахматах, в которые играют великие державы, нужно смотреть на силу. Если Америке совершенно не нужны российские ресурсы и китайские товары, тогда она вполне может вводить самые жёсткие санкции. Однако учитывая, насколько тесно переплетены все экономические взаимодействия в современном мире, если полностью разорвать торговые отношения с Китаем и Россией, Америке потребуется очень много времени, чтобы приспособиться к такому положению. К тому же это может нанести очень большой удар по установившимся цепочкам поставок и всей глобальной экономике, а также спровоцирует длительный экономический кризис. Поэтому США тоже пребывают в нерешительности», — прокомментировал китайский эксперт.