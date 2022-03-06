DWN: без пшеницы из России и Украины многим странам грозит голодный кризис

Доля России и Украины в мировом экспорте пшеницы составляет почти 30%, поэтому нынешняя ситуация грозит большими проблемами, пишет немецкая газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Цены на пшеницу уже достигли небывалых высот, запасы невелики, а многим странам, особенно в Северной Африке и на Ближнем Востоке, грозит голодный кризис.

С начала российской спецоперации на Украине цены на сырьё вышли из-под контроля, пишет немецкая газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Наряду с важными российскими экспортными товарами — нефтью и природным газом — цены растут также на пшеницу.

Как отмечает издание со ссылкой на аналитика банка Commerzbank Карстена Фритча, примерно 30% мирового экспорта пшеницы приходится на долю России и Украины. Сейчас они отрезаны от мирового рынка. Это грозит проблемами, в первую очередь, государствам Северной Африки и Ближнего Востока: они — главные покупатели пшеницы, и они часто предоставляют дотации на хлеб как на основной продукт питания. Кроме того, из-за сухого жаркого климата у них не растёт пшеница.

Кризис снабжения будет обостряться из-за низких запасов, продолжает издание. По данным отраслевого объединения International Grains Council, в нынешнем урожайном сезоне 2021—2022 года резервы крупных экспортёров ЕС, России, США, Канады, Украины, Аргентины, Австралии и Казахстана снизятся до 57 млн тонн — низший показатель за последние девять лет. Этого хватит на то, чтобы покрывать всемирную потребность в пшенице на протяжении 27 дней. Если убрать из подсчётов российские и украинские запасы, этот срок снизится менее чем до трёх недель.

В декабре 2021 года Deutsche Wirtschafts Nachrichten предостерегала, что всякий раз, когда растёт индекс цен на еду, в разных регионах по всему миру начинаются беспорядки. Так, в волнениях «арабской весны» в Тунисе главную роль играл рост цен на продукты питания. Это замечание касается, главным образом, цен на пшеницу. В ноябре 2016 года она составляла около €113 за тонну. В апреле 2021 года тонна пшеницы стоила больше €165, а в ноябре 2021 года поднялась почти до €278. Как подчёркивает издание, эта тенденция продолжается и будет обостряться.

Главными странами-экспортёрами пшеницы по стоимости экспорта в 2020 году были Россия с её 17,7% на мировом рынке, США и Канада с 14,1% каждая, Франция с 10,1% и Украина с 8%.

Большую неизвестную переменную в этом уравнении представляет собой Китай, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По данным International Grains Council, страна обладает запасами в 131 млн тонн пшеницы, что составляет почти половину всего мирового резерва. Однако проверить эти цифры трудно, потому что правительство в Пекине считает их стратегически важными. В 2005—2006 году в связи с этим в Китае были введены минимальные закупочные цены с целью мотивировать китайских фермеров на выращивание пшеницы. За прошедшие годы Китай экспортировал около миллиона тонн пшеницы, в том числе в Северную Корею.

Надёжность продовольственного снабжения в Китае в последние годы снова стала привлекать к себе больше внимания, поэтому в 2021 году Пекин впервые за семь лет поднял закупочные цены на зерно. В других странах тема надёжности снабжения также снова вошла в повестку дня, потому что проблемы с поставками из-за пандемии коронавируса и неурожая уже долгое время подстёгивают цены на пшеницу.

За последние два года европейские фьючерсы на пшеницу почти удвоились и недавно достигли рекордной стоимости €390,75 за тонну. На американской бирже пшеницы отмечается почти 150%-ный рост, цена за бушель равняется $13,4 — дорого, как никогда.

Менеджер консалтинговой фирмы AgResource Дэн Бассе с осторожностью оценивает ситуацию с продовольственным снабжением. В целом предложение пшеницы сейчас ограничено. Если у производителя появляются проблемы, то возникнет дефицит. Вдобавок к этому эксперты опасаются, что ситуация на Украине помешает российским и украинским фермерам провести сев этой весной, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.