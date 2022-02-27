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Le Figaro: арабские страны опасаются перебоев с поставками зерна из России и Украины

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Правительства Египта, Алжира, Ливана, Йемена, Судана и Сирии с тревогой следят за развитием ситуации на Украине: основные объёмы зерновых культур эти страны получают благодаря украинским и российским импортёрам. В случае перебоев с поставками власти будут вынуждены повысить цены на хлеб, что в прошлом уже не раз приводило к народным восстаниям и даже смене режима, рассказывает Le Figaro.
Le Figaro: арабские страны опасаются перебоев с поставками зерна из России и Украины
AP

Российско-украинский конфликт для многих жителей Египта, Ливана, Йемена и других арабских стран может означать сокращение хлеба за семейным ужином: в этом регионе обе страны являются основными поставщиками зерновых, пишет Le Figaro. В американском Институте Ближнего Востока предупреждают, что вероятные «нарушения поставок зерна» в арабском мире, который сильно зависит от импорта продуктов, «может спровоцировать новые демонстрации и нестабильную обстановку».

После прекращения международной помощи в ответ на военный путч в конце 2021 года Судан столкнулся с истощением резервов и уже, похоже, действует на опережение, отмечает издание. В то время как Россия начала спецоперацию на Украине, зампредседателя Суверенного совета находился с визитом в Москве, где обсуждал торговлю со своими российскими коллегами. Захватившие власть в Судане генералы не забыли, что в 2019 году одного из них свергли в результате народных восстаний, поводом к которым послужили цены на хлеб, выросшие в три раза.
 
В охваченном войной Йемене хлеб уже стал люксовым товаром для тысяч голодающих людей, рассказал в интервью агентству AFP житель столицы Валид Салах. «Большинство людей едва могут купить основные продукты питания», — пожаловался 35-летний чиновник, которому задерживают зарплату. По его словам, события на Украине только «усугубили ситуацию». Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли также указал, что Йемен получает половину зерновых из России и Украины, поэтому конфликт между ними приведёт к «драматическим последствиям».
 
По данным Всемирной продовольственной программы, в Сирии от голода страдает 12,4 млн человек. До 2011 года страна полностью обеспечивала себя зерном, однако потом на её территории начался затяжной конфликт, в котором российские войска помогали режиму Асада. Согласно сайту The Syria Report, в 2021 году государству пришлось закупить «1,5 миллиона тонн пшеницы, главным образом у Москвы». В Сирии заявляют, что стараются распределить запасы так, чтобы их хватило на два месяца.
 
Как рассказывает французская газета, соседний Ливан протянет меньше после обвала банковской системы, которая погрузила 80% населения в пучину бедности, и взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года, который уничтожил зернохранилища. Официальный представитель импортёров зерна в Ливан Ахмед Хотейт рассказал AFP, что сейчас в стране на разгрузке пять украинских кораблей — этого хватит «всего на полтора месяца». Он указал, что «80 процентов из 600—650 тысяч тонн импорта зерна привозят с Украины». Обычно корабль идёт семь дней, однако теперь альтернативой становятся США, откуда груз будет добираться уже 25 дней.
 
Что касается стран Магриба, власти Марокко повысили субсидии на муку до €350 млн и отменили таможенные пошлины на зерно. У Туниса нет такой возможности: по сообщениям прессы, в декабре из-за неуплаты отказались разгружаться корабли с пшеницей, 60% которой поставляют Украина и Россия. Долг страны растёт по мере того, как тают запасы иностранной валюты. Тем не менее министр сельского хозяйства Абделхалим Гасми утверждает, что стране хватит запасов до июня.
 
В свою очередь в Алжире — втором крупнейшем потребителе пшеницы в Африке и пятом крупнейшем импортёре зерновых в мире — объявили о том, что запасов хватит на полгода. От него отстаёт Египет, занимающий первое место в мире по объёму импортируемого зерна. По данным американского медиахолдинга S&P Global, эта страна является вторым главным клиентом России и до середины января закупила 3,5 млн тонн зерновых. Даже если в последние годы Каир начал расширять импорт пшеницы на другие государства  — например, в 2021 году договорился с Румынией, — половину он по-прежнему получает из России, а 30% — с Украины. На этой неделе правительство заверило, что резервных объёмов хватит на девять месяцев, однако добавило, что больше не сможет закупать зерно по докризисным ценам: на бирже Чикаго на пшеницу установились рекордные за последние 14 лет цены, а на бирже Euronext цена достигла исторической отметки в €344. Власти Египта сократили объёмы субсидий на хлеб и раздумывают над тем, чтобы повысить его стоимость. Как напоминает Le Figaro, в 1977 году находившийся тогда у власти президент Анвар Садат так и поступил, однако вскоре начались «хлебные бунты», которые прекратились только после возвращения старой цены.  
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Le Figaro Франция Европа
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