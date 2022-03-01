France info: эффект шока — украинский кризис добавил хлопот французским фермерам

Из-за украинского кризиса уже сильно выросли цены на зерно, впереди подорожание удобрений. Как передаёт France info, Париж обещал большую помощь своим аграриям, но те отмечают, что её может быть недостаточно, тем более непонятно, когда ситуация стабилизируется.

Хозяин этой свиной фермы Бернар Комт переживает. После пандемии коронавируса, плохого урожая и проблем с доставкой грузов откорм животных обходится ему с каждым месяцем всё дороже и дороже. На этот раз всё резко взлетело из-за спецоперации на Украине.

БЕРНАР КОМТ, хозяин свиной фермы: С лета цена на зерно выросла на 25-30 процентов. И теперь она поднялась ещё на 20 процентов за восемь дней.

Россия — главный экспортёр зерна в мире, поэтому цены могут ещё долго быть нестабильны. Этот фермер рассчитывает уменьшить эффект шока, если будет производить сам половину зерна, которое ему нужно. Для борьбы с проблемами Эммануэль Макрон пообещал принять план помощи, чтобы обезопасить доходы. По мнению Бернара Комта, это необходимо, но этого недостаточно.

БЕРНАР КОМТ: Это баснословные суммы, но, с точки зрения каждой площадки, это не много. Нужно распределить между собой эти суммы, и тогда они не будут столь велики.

Фермеры высказываются за увеличение закупочных цен, об этом заявляют в их профсоюзе.

КРИСТИАН ЛАМБЕР, глава Национальной федерации профсоюзов землевладельцев: Единственный выход, чтобы фермеры могли продолжать свою работу и пережить этот кризис, ведь мы не знаем, сколько он продлится, заключается в том, чтобы цены дистрибьютора были высокими. К сожалению, это проблема в переговорах, они не соблюдают закон, который обязывает их поднимать цены.

Все сферы опасаются, что пострадают. В их числе и этот хозяин баранов. Помимо роста цен, он опасается дефицита удобрений, которые нужны ему, чтобы выращивать зерно. Для его производства нужен азот и газ, которые идут из России.

ФИЛИПП БЕРЖЕ, хозяин бараньей фермы: Уже два дня нельзя купить на рынке азот, его больше нет. Возможно, дело в спекуляциях, в росте цен на сырьё, но продавцы не хотят отгружать азот.

С момента присоединения Крыма в 2014 году Владимир Путин увеличил производственные мощности России. Нефть, газ, удобрение, зерно — чтобы обеспечить продовольственный суверенитет своей страны.

Дата выхода в эфир 26 февраля 2022 года.