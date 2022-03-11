DWN: «экономически нецелесообразно» — в Германии из-за высоких цен на энергию закрылся первый сталелитейный завод

Из-за стремительного роста цен на электроэнергию в Германии остановил производство первый сталелитейный завод, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Речь идёт о предприятии Lech-Stahlwerke в баварской общине Майтинген. Там заявили, что на данный момент работать «экономически нецелесообразно». Также о многократном увеличении расходов на электричество сообщил немецкий сталелитейный концерн ThyssenKrupp AG.
В результате перехода на альтернативные источники энергии, принятия дополнительных климатических налогов, а также событий на Украине цены на электроэнергию в Германии стремительно растут, что создаёт всё большие проблемы для энергоёмкой сталелитейной промышленности, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. И вот первым заводом, который остановил своё производство, стал Lech-Stahlwerke в баварской общине Майтинген. «Мы на некоторое время приостанавливаем производство, — заявили на предприятии. — Ведь с экономической точки зрения оно нецелесообразно».
По имеющимся данным, сталелитейный завод производит ежегодно больше миллиона тонн строительного материала, продолжает немецкое издание. Он потребляет столько же энергии, сколько потребляет город с 300 тыс. жителей. Наряду с сотрудниками дочерних предприятий на производственной площадке задействовано больше 1000 работников. Lech-Stahlwerke — это единственный сталелитейный завод в Баварии. Сталелитейные заводы, использующие электроэнергию для переплавки металлолома, расходуют гораздо больше электричества, чем предприятия, использующие традиционные доменные печи, в которых применяется железная руда и каменноугольный кокс, поясняет издание.
«Цены на электричество и газ сильно выросли ещё за месяцы до ввода российских войск на территорию Украины, и по сравнению с началом 2021 года они увеличились практически втрое, — заявили в немецком экономическом объединении Stahl. — Мы с большим беспокойством наблюдаем за тем, как начало боевых действий продолжает ускорять рост цен». Энергоёмкая сталелитейная промышленность сильно страдает от происходящего, объяснили в организации; дополнительные расходы возникают и при использовании газа в последующей обработке. В частности, сталелитейный концерн ThyssenKrupp AG сообщает, что за последние 6 месяцев его расходы на газ и электричество превысили сотню миллионов.
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