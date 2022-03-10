Das Erste: МАГАТЭ отрицает угрозу утечки радиации из-за обесточивания Чернобыльской АЭС

Киев предупредил о возможной утечке радиации из-за полного обесточивания Чернобыльской АЭС, пишет Das Erste. Однако МАГАТЭ, напротив, «дало отбой». В заявлении агентства отмечается, что отключение АЭС от электросети «не окажет критического влияния на основные функции безопасности на площадке, где расположены различные объекты по обращению с радиоактивными отходами».

Чернобыльская АЭС становится «всё более изолированной от внешнего мира» с тех пор, как её взяли под контроль российские военнослужащие. Как заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, агентство больше не получает никаких данных от систем мониторинга за соблюдением ядерных гарантий на Чернобыльской АЭС, пишет Das Erste.

Глава МАГАТЭ указал, что «удалённая передача данных от систем мониторинга, установленных на Чернобыльской АЭС, была потеряна». В агентстве подчеркнули, что в настоящее время МАГАТЭ «изучает состояние систем мониторинга на других объектах на Украине и вскоре предоставит дополнительную информацию». Как отмечает издание, системы МАГАТЭ определяют, происходит ли утечка радиации.

По данным украинского регулятора, Чернобыльская АЭС была отключена от электросети и потеряла подачу внешней энергии из-за повреждения электросетевых объектов в результате обстрелов. Как сообщил «Укрэнерго», проведению всех ремонтных работ по восстановлению электроснабжения АЭС и её систем безопасности мешают боевые действия.

Украинская государственная компания «Энергоатом» предупредила, что из-за полного обесточивания АЭС существует угроза утечки радиоактивных веществ, поскольку станция лишится возможности охлаждать отработанное ядерное топливо.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что утечка радиации неизбежна. «Резервные дизель-генераторы обеспечат питание ЧАЭС и его объектам в течение 48 часов. Затем отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации», — написал Кулеба в Twitter.

МАГАТЭ, напротив, «дало отбой». В агентстве сообщили, что объём охлаждающей воды в бассейне «достаточен для поддержания эффективного отвода тепла от отработавшего топлива без подачи электроэнергии». По оценкам МАГАТЭ, отключение АЭС от сети «не окажет критического влияния на основные функции безопасности на площадке, где расположены различные объекты по обращению с радиоактивными отходами».

По данным украинских властей, с того момента, как российские войска взяли АЭС под свой контроль, там работает одна и та же смена персонала. Украина попросила у МАГАТЭ содействия в смене более 200 технических сотрудников и охранников станции. По данным МАГАТЭ, связь с руководством станции возможна только по электронной почте.

«Я глубоко обеспокоен сложной и стрессовой ситуацией, в которой оказался персонал Чернобыльской атомной электростанции, и потенциальными рисками для ядерной безопасности, которые это влечёт за собой», — заявил Гросси. Он вновь выразил готовность приехать на Чернобыльскую АЭС или в другое место, чтобы стороны договорились об обязательствах по обеспечению безопасности всех атомных объектов Украины.

Как сообщили в Министерстве обороны России, 24 февраля российские десантники в ходе военной операции на Украине взяли под контроль Чернобыльскую АЭС. В ходе беседы со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин пояснил, что российские вооружённые силы контролируют Чернобыльскую АЭС, чтобы исключить возможные провокации, отмечает Das Erste.