Guardian: МАГАТЭ проверит воду с «Фукусимы», предназначенную для сброса в океан

Международное агентство по атомной энергии начало проверку в отношении планов Японии сбросить в океан более тонны воды с разрушенной атомной станции «Фукусима», сообщает The Guardian. Как передаёт газета, МАГАТЭ решило провести инспекцию проекта на фоне протестов японских рыбаков, а также Китая и Южной Кореи, обеспокоенных возможным загрязнением океана радиоактивными веществами.

МАГАТЭ начало проверку в отношении «спорных» планов Японии по сбросу более 1 млн тонн загрязнённой воды с разрушенной атомной электростанции «Фукусима-1» в океан, сообщает The Guardian. Как напоминает газета, в апреле прошлого года правительство Японии объявило о решении слить воду в Тихий океан в течение нескольких десятилетий, несмотря на мощное противодействие со стороны местных рыбаков, а также Китая и Южной Кореи.

Заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии Лиди Эврард сделала заявление по итогам посещения станции для сбора проб воды. «Мы очень внимательно прислушиваемся к проблемам местных жителей, а инспекция призвана дать ответы о безопасности со всей прозрачностью», — подчеркнула она.

Споры возникли спустя почти 11 лет после землетрясения магнитудой 9 баллов, вызвавшего огромное цунами, в результате которого погибло более 18 тыс. человек на северо-восточном побережье Японии. Волны цунами обрушились на атомную станцию «Фукусима», из-за чего отключилось её резервное электроснабжение, случились аварии в трёх реакторах и произошёл выброс большого количества радиации в атмосферу. Более 150 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Распоряжения об эвакуации в населённых пунктах, расположенных ближе всего к станции, были частично отменены лишь недавно.

Токийская энергетическая компания заявляет, что её технология очистки позволяет удалять из воды все радиоактивные материалы, кроме трития, который в небольших количествах безвреден. По словам предприятия, постепенное высвобождение жидкости, разбавленной морской водой, не будет представлять угрозы для здоровья человека или морской среды обитания. Однако в 2020 году Greenpeace заявлял, что вода по-прежнему содержит загрязняющие вещества, помимо трития, и требует повторной очистки, отмечает издание.

Как заявляют чиновники, от жидскостей, хранящихся примерно в 1000 резервуарах на станции, необходимо избавиться, чтобы объект можно было вывести из эксплуатации. Ожидается, что этот процесс займёт несколько десятилетий. Резервуары должны достигнуть предела своей вместимости в 1,37 млн тонн к лету. Как передаёт газета, к жидкости, подлежащей сливу в океан, относится вода, используемая для охлаждения повреждённых реакторов, а также дождевые и грунтовые воды, которые просачиваются в этот район.

При этом старший специалист по ядерной энергетике отделения Greenpeace в Восточной Азии Шон Берни не верит, что МАГАТЭ проведёт полное расследование и рассмотрит в своём докладе проблемы безопасности и охраны окружающей среды. Он также отметил, что агентство приветствовало возможность слива воды в океан, когда о нём было объявлено в прошлом году. «МАГАТЭ не является независимым органом по ядерным вопросам — согласно уставу, его миссия заключается в продвижении ядерной энергетики. Оно стремится оправдать радиоактивное загрязнение морской среды, охарактеризовав его как не имеющее последствий и безопасное. Но МАГАТЭ неспособно защитить окружающую среду, здоровье человека или права человека от радиационных рисков — это не его работа», — подчеркнул эколог.

Как сообщает газета, группа МАГАТЭ, в которую входят эксперты из Южной Кореи и Китая, сообщит о своих выводах в конце апреля. Южная Корея, которая до сих пор не сняла запрет на импорт морепродуктов из Фукусимы, введённый в 2013 году, заявила, что сброс воды создаст «серьёзную угрозу» для морской среды обитания. Жители Тихоокеанского региона предложили Японии доказать, что вода безопасна, сбросив её в Токио. Местные рыбаки также выступают против сброса воды, заявляя, что это сведёт на нет десятилетнюю работу по восстановлению их отрасли и убеждению обеспокоенных потребителей в том, что их морепродукты безопасны.

Представитель руководства Токийской энергетической компании Дзюнъити Мацумото, в свою очередь, заверил, что предприятие уделяет приоритетное внимание безопасности и репутации региона Фукусима. «Обеспечение прозрачности и объективности имеет решающее значение для проекта», — подчеркнул он.