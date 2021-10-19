Times: с нами не советовались — соседние страны раскритиковали проект Японии по сбросу воды из «Фукусимы»

Япония подтвердила планы по сбросу в Тихий океан технической воды, которая собирается на разрушенных цунами реакторах АЭС в Фукусиме. При этом вода пройдёт фильтрацию, к этому процессу будут подключены международные эксперты. И всё же соседние с Японией страны высказывают свой протест и опасения, пишет The Times.

Новый премьер-министр Японии подтвердил, что Токио намерено перекачать в океан больше миллиона тонн загрязнённой воды из АЭС в Фукусиме. Эти заявления вызвали резкую критику у других стран региона, пишет The Times.

Премьер-министр подтвердил, что уже объявленные планы будут претворяться в жизнь на протяжении 30 лет с 2023 года. Хотя власти обещают очищать воду перед сбросом в океан, там всё равно останутся следы радиоактивного трития.

Соседние страны сетуют, что это решение было принято без предварительных консультаций с ними. Между тем, такой сброс воды с «Фукусимы» может сказаться на здоровье и безопасности людей всего региона, а также на состоянии океана.

При этом сам новый премьер-министр Фумио Кисида родом из Хиросимы, города, который стал центром антиядерного движения. Однако он, наоборот, поддержал уже принятый план и пообещал объяснить людям, что такой сброс воды безопасен, а также рассеять их сомнения и завоевать доверие.

После разрушительного цунами, из-за которого произошла катастрофа на «Фукусиме», прошло уже больше десяти лет, но реакторы АЭС до сих пор не обезврежены. При этом они заражают по 170 тонн воды в день. Часть этой воды специально заливают в реакторы для охлаждения, часть — подземные воды, которые текут по направлению к морю. Чтобы не дать им принести радиацию в море, власти заморозили землю под реактором, но эта мера не защищает полностью от проблемы. Так что оператор этой электростанции Tepco выкачивает заражённую воду и держит её в более чем тысяче огромных бочек. Но там говорят, что уже к следующему году место в бочках закончится.

Теоретически фильтрация заражённой воды может убрать все радиоактивные элементы, кроме трития. Но его сбрасывают в море в обычном режиме на всех АЭС. Однако при этом в такой воде могут быть и следы более опасных элементов, включая стронций-90 и йод-129.

Специалисты говорят, что такой сброс воды — наилучший из худших вариантов в нынешних условиях. Расчёт идёт на способность Тихого океана к растворению таких элементов в большой толще воды. Так, японское правительство утверждает, что концентрация трития составит 2,5% от предельно допустимой по японским законам и 14% от стандартов ВОЗ по чистой питьевой воде. И к контролю за процессом привлекут специалистов МАГАТЭ.

Некоторые страны, включая США, осторожно поддержали этот проект, но резко против выступают местные рыбаки, а также правительства Северной, Южной Кореи и Китая, пишет The Times.