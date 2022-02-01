Asahi Shimbun: пандемия и отсутствие поддержки стопорят реализацию плана по сбросу в океан радиоактивной воды с «Фукусимы»

Судя по последним данным, подготовка к сбросу химически обработанной, но по-прежнему радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима - 1» продвигается медленнее, чем планировалось, пишет Asahi Shimbun. Отчасти в график внесла свои коррективы пандемия, также с планом до сих пор многие не согласны — как в Японии, так и за рубежом. Но имеющиеся цистерны скоро заполнятся, поэтому вопрос с избавлением от воды стоит достаточно остро.

Экскаваторы, роющие ямы 17 января в районе АЭС «Фукусима — 1», были одним из немногих признаков прогресса в реализации плана японских властей по сбросу воды с аварийной станции в океан, пишет Asahi Shimbun. Как напоминает издание, по проекту правительства, в течение нескольких десятилетий начиная с 2023 года в море будут сливаться миллионы тонн химически обработанной, но по-прежнему радиоактивной воды.

Тем не менее против плана по-прежнему настроены местные жители, представители рыболовной промышленности и даже зарубежные правительства.

Ямы, над которыми работают экскаваторы, будут служить временным резервуаром для воды непосредственно перед сбросом. При этом другие подготовительные работы застопорились, отмечает газета. К примеру, в рамках проекта должен быть построен подводный тоннель, через который вода будет выпускаться в море в 1 км от станции. Предполагалось, что строительство этого тоннеля должно стартовать в начале этого года, но работы отложили до июня. Теперь некоторые чиновники сомневаются, что тоннель будет закончен вовремя.

«Невозможно построить подводный тоннель менее чем за год», — заявил один госслужащий.

Как отмечает Asahi Shimbun, японские власти приняли решение о сбросе воды с «Фукусимы» в апреле прошлого года, чтобы продвинуться в процессе отключения аварийной станции, который затянулся уже более чем на десятилетие. Практически сразу после сильнейшего землетрясения 2011 года и цунами, из-за которых произошла авария, скапливание радиоактивной воды стало серьёзной проблемой для правительства и компании-оператора станции Tokyo Electric Power. В прошлом году ежедневно на АЭС прибывало 150 тонн радиоактивной воды, поскольку в здания станции продолжают поступать дождевая и грунтовые воды, смешиваясь с водой, использовавшейся для охлаждения реакторов.

На сегодня радиоактивная вода проходит обработку, но очистить её от трития, радиоактивного изотопа водорода, и некоторых других элементов не получается. Ямы, куда предварительно будет сливаться вода, нужны, чтобы убедиться, что уровень трития при разбавлении морской водой будет достаточно низким. На данный момент радиоактивная вода содержится в цистернах, на, как предупреждала ранее Tokyo Electric Power, имеющаяся 1061 цистерна будет полностью заполнена к весне 2023 года. Власти опасаются, что добавление новых цистерн может создать новые трудности, поэтому вопрос о сбросе воды стоит достаточно остро.

Японское правительство пригласило инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетить «Фукусиму» и проверить на безопасность обработанную воду. Одобрение авторитетной международной организации могло бы стать весомым аргументом в спорах с критиками дома и за рубежом. Группа экспертов из 11 стран, включая Китай и Южную Корею, которые выступают против сброса воды в океан, должна была приехать в Японию в декабре. Однако, как подчёркивает газета, поездку отменили из-за новой волны коронавируса.

Чиновники обсуждают с МАГАТЭ перенос визита на весну, но пока неясно, состоится ли он.

Кроме того, как обращает внимание Asahi Shimbun, японскому правительству так и не удалось заручиться поддержкой общественности и рыболовной промышленности — несмотря на многочисленные встречи по поводу плана. После серии неудачных мер реагирования на аварию на АЭС со стороны властей и Tokyo Electric Power, недоверие к ним в префектуре Фукусима по-прежнему сильно.

Особенно рьяно сбросу радиоактивной воды в районе, где они зарабатывают себе на жизнь, противостоят рыбаки. На одной из недавних встреч с чиновниками рыбак из города Сома Тору Такахаси поинтересовался: «Если вы утверждаете, что обработанная вода безопасна, почему вам не распылить её в своём саду или не сбросить в реку, впадающую в Токийский залив?»

Из-за критически настроенной общественности властям городов, на территории которых расположена «Фукусима», сложнее продвигаться в выводе станции из эксплуатации. Так, город Футаба, население которого до аварии составляло 7 тыс. человек, — единственный в префектуре, где до сих пор действует приказ об эвакуации. В 2015 году, к неудовольствию местных жителей, в рамках так называемой программы восстановления здесь разместили радиоактивную почву и отходы, собранные по другим населённым пунктам. Если запланированный сброс воды и дальше будет откладываться, будущее восстановления Футабы так и останется под знаком вопроса, пишет газета.