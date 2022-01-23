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Das Erste: Германия выступила в ЕС против ядерной энергии, но за газ

Материал представлен в переводе ИноТВ
Правительство Германии отклонило предложение Еврокомиссии классифицировать ядерную энергетику как экологически чистую, сообщает немецкий телеканал Das Erste. По мнению Берлина, энергия атома по-прежнему несёт в себе много рисков, стоит дорого и требует решения по могильникам для отходов. Напротив, использование природного газа как источника энергии правительство Германии одобрило — на время переходного периода, чтобы не остаться без электричества, отказавшись от угля.

Правительство Германии отклонило предложение Еврокомиссии классифицировать инвестиции в ядерную энергию как путь устойчивого развития. Ядерная энергия, как и прежде, несёт в себе много рисков и стоит дорого. Кроме того, не решён вопрос с могильниками для отходов, сказано в документе, адресованном Брюсселю. Напротив, идею включить природный газ в так называемую таксономию на время переходного периода немецкое правительство поддерживает. Однако оно предложило некоторые изменения. С помощью таксономии оценивается, насколько безопасно для климата и окружающей среды экономическое производство.

Когда представители коалиции «Светофор» собирались для общего фото перед ведомством канцлера по случаю закрытого заседания правительства и демонстрировали прекрасное настроение, послание Брюсселю ещё не было готово к подписанию и требовало обсуждений. Только поздно вечером правительство Германии опубликовало своё заключение. Планы Еврокомиссии классифицировать ядерную и полученную из газа энергию как экологически чистую в их нынешнем виде Берлин одобрять не хочет. Ядерная энергия — нет, спасибо: она несёт в себе риски и дорого обходится.

РОБЕРТ ХАБЕК, министр экономики и защиты климата: Ядерная энергия — это форма энергии, которая принесёт нам много проблем. У нас не решён вопрос с могильниками. У нас постоянно случаются аварии. У нас высокий сопутствующий ущерб при добыче урана. Ядерная энергия не является стабильной.

И вот что за этим стоит. Накануне Нового года Брюссель разослал предложения по так называемой таксономии государствам ЕС с целью дать дорогу инвестициям в ядерную энергию и газ как безопасные для климата источники энергии — чтобы повысить доверие к соответствующим финансовым продуктам и мобилизовать миллиарды, необходимые для преобразований в сфере климата.

Германия сказала ясное «нет» ядерной энергии, но также сказала «да» природному газу — как технологии переходного периода, необходимой для того, чтобы справиться с отказом от угля и, несмотря на это, иметь достаточно электричества. Однако Берлин ставит условия по качеству электростанций и по переходной фазе от газа к использованию водорода. Оппозиция критикует это как, с её точки зрения, недостаточно ясную приверженность газовой энергетике.

АНДРЕАС ЮНГ, представитель фракции ХДС/ХСС: Возобновляемые источники энергии должны развиваться в ускоренном темпе, и мы также считаем правильным, что нам необходимы современные газовые электростанции на время переходного периода. Однако эта позиция должна быть убедительно представлена. Когда приходишь к такому убеждению, нужно соответственно определить цели и строить планы, а этого мы не наблюдаем.

Теперь Еврокомиссия хочет проверить все полученные оценки от стран ЕС. Совершенно неясно, возобладает ли позиция Германии.

Дата выхода в эфир 22 января 2022 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Das Erste Германия Европа
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