Боррель: необходимо избежать вступления в войну с Россией — «в противном случае это будет третья мировая»

Европа, «несомненно», будет предоставлять Украине вооружения на протяжении конфликта, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью радио France info. Однако, по мнению Борреля, необходимо избежать вступления в войну с Россией, «потому что в противном случае это будет третья мировая война».

На протяжении всего конфликта на Украине Европа, «несомненно», будет поставлять Киеву вооружения, заявил в четверг 10 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в эфире радио France info.

По словам главы европейской дипломатии, главная задача заключается в том, чтобы «помочь Украине, насколько возможно, но избежать при этом обострения военных действий. «Необходимо избежать вступления в войну с Россией, потому что в противном случае это будет третья мировая война», — подчеркнул Боррель.

Говоря об антироссийских санкциях, глава европейской дипломатии отметил, что в отношении экономики страны были приняты «очень жёсткие» ограничения. Однако в плане энергетики в отличие от США, которые ввели запрет на импорт российских нефти и газа, для Евросоюза это «куда более сложное решение», подчеркнул Боррель. «Для США это не так трудно, потому что они практически не потребляют российскую нефть. Нет какой-то большой заслуги в том, чтобы сказать: «Я не буду делать то, что я и так не делал», — пояснил дипломат.

Боррель отметил, что вопрос о потенциальных санкциях в энергетической сфере лидеры стран ЕС будут прорабатывать на текущем саммите в Версале.