France info Оригинал

Боррель: необходимо избежать вступления в войну с Россией — «в противном случае это будет третья мировая»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Европа, «несомненно», будет предоставлять Украине вооружения на протяжении конфликта, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью радио France info. Однако, по мнению Борреля, необходимо избежать вступления в войну с Россией, «потому что в противном случае это будет третья мировая война».
Боррель: необходимо избежать вступления в войну с Россией — «в противном случае это будет третья мировая»
AP

На протяжении всего конфликта на Украине Европа, «несомненно», будет поставлять Киеву вооружения, заявил в четверг 10 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в эфире радио France info. 

 

По словам главы европейской дипломатии, главная задача заключается в том, чтобы «помочь Украине, насколько возможно, но избежать при этом обострения военных действий. «Необходимо избежать вступления в войну с Россией, потому что в противном случае это будет третья мировая война», — подчеркнул Боррель. 

 

Говоря об антироссийских санкциях, глава европейской дипломатии отметил, что в отношении экономики страны были приняты «очень жёсткие» ограничения. Однако в плане энергетики в отличие от США, которые ввели запрет на импорт российских нефти и газа, для Евросоюза это «куда более сложное решение», подчеркнул Боррель. «Для США это не так трудно, потому что они практически не потребляют российскую нефть. Нет какой-то большой заслуги в том, чтобы сказать: «Я не буду делать то, что я и так не делал», — пояснил дипломат. 

 

Боррель отметил, что вопрос о потенциальных санкциях в энергетической сфере лидеры стран ЕС будут прорабатывать на текущем саммите в Версале.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
France info Франция Европа
теги
дипломатия Европа Евросоюз Жозеп Боррель нефть Россия санкции спецоперация России на Украине США Украина энергетика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров