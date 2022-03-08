Bloomberg: Германия и Нидерланды выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Ряд стран Евросоюза, в том числе Германия и Нидерланды, выступили против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, сообщает Bloomberg. Как поясняет издание, эти государства сначала хотят, чтобы Еврокомиссия высказала своё мнение о готовности Киева к процессу получения членства в блоке.

Несколько стран Евросоюза, в том числе Германия и Нидерланды, выступают против того, чтобы на этой неделе предоставить Украине так называемый статус кандидата на вступление, сообщает Bloomberg. Как поясняет издание, этот статус — первый шаг на долгом пути к членству в ЕС.

Перед тем как принимать политическое решение, Германия, Нидерланды и ряд других стран сначала хотят, чтобы Еврокомиссия — исполнительный орган Евросоюза — высказала своё мнение о готовности Украины к процессу получения членства.



Все эти страны хотят сосредоточиться на оказании практической поддержки Украине, а не начинать процесс, который может занять не менее десяти лет, пишет издание со ссылкой на одного из неназванных дипломатов.



Президент Украины Владимир Зеленский официально подал заявку на вступление в ЕС в конце прошлого месяца, напоминает Bloomberg. Девять стран-членов Евросоюза из Центральной и Восточной Европы во главе с Польшей и тремя странами Прибалтики публично призвали блок предоставить Украине статус кандидата и начать процесс её принятия.



Лидеры ЕС должны обсудить запрос Украины на предстоящем саммите, который стартует в четверг в Париже и продлиться два дня.



Дипломат одной из стран, выступающих против включения Украины в список кандидатов, сказал, что их правительства опасаются давать Киеву ложные ожидания. Он также добавил, что Киев не готов начать формальный процесс присоединения.



Как отмечается в статье, у некоторых стран Западной Европы вызывает беспокойство дальнейшее расширение блока, особенно после затянувшихся споров с новыми членами, такими как Венгрия и Польша, о верховенстве права. Кроме того, тревогу вызывает и то, как другие давние кандидаты на членство в ЕС на Балканах отнесутся к предпочтительному подходу к Украине.