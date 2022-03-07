Британский журналист отказался участвовать в «карнавале лицемерия», который Запад устроил вокруг Украины

В западных странах наблюдается самая настоящая военная истерия и откровенная русофобия на фоне российской спецоперации, пишет обозреватель Daily Mail Питер Хитченс. При этом многие из тех, кто сейчас осуждает Москву и поддерживает Киев, на протяжении многих лет игнорировали назревающую конфронтацию или даже способствовали ей, отмечает журналист.

В своей статье для Daily Mail журналист Питер Хитченс вспоминает о своей поездке в Крым и Донбасс в 2010 году. По его словам, уже в то время он чувствовал, что на Украине назревают серьёзные проблемы.

Русских, «счастливо живших там десятилетиями», вынуждали принять гражданство и менять свои имена на украинский манер. Их родной язык притеснялся, а в школах в качестве национального героя продвигали Степана Бандеру, которого многие считали террористом, обращает внимание автор статьи.

Уроки истории часто имели антироссийский оттенок. Довольно многие собеседники признавались журналисту, что считают подобную политику дискриминационной, и недоумевали, почему их не оставят в покое.

«Помню, как в тот раскалённый, почти безмолвный полдень я наслаждался русским пивом и слушал по радио музыку российской станции. В то время я довольно расплывчато писал о том, что жители Крыма и Донбасса надеются на — и ожидают — русское будущее», — отмечает Хитченс.

«Я думал, что если Украина хочет быть жёстким этническим националистическим государством, то потребуется какое-то мирное соглашение с её русским меньшинством. Я и понятия не имел, какую болезненную тему затронул», — признаётся он.



По словам Хитченса, он был поражён тем, что некоторые британские коллеги восприняли его статью как «нечто злое и подрывное». В частности, старый приятель Эдвард Лукас назвал этот материал «ужасной оплошностью».

Хитченс ответил на этот упрёк предупреждением, что «открытое подхалимское освещение таких событий, как «оранжевая революция», не принесло никакой пользы» и что будущее Украины выглядит совершенно неопределённым. Он предсказывал, что страну ждут новые волнения, и призывал западные страны не воображать, что они «открыли золотую дорогу к вечному миру и процветанию».

Кроме того, журналист выражал сомнения, что США и их союзники поступают правильно, обращаясь с Россией, как с «постоянной угрозой и изгоем». Подобное отношение к стране особенно контрастировало с тем, что в то же самое время они закрывали глаза на недостатки Китая, добиваясь его расположения.

«Видите ли, я уже давно высказываю такую точку зрения. Но, похоже, от этого нет никакого толка. Более того, меня обвиняют в том, что я «ставленник России» или даже предатель, в том, что я повторяю российскую пропаганду и тому подобном», — отмечает Хитченс.

По словам журналиста, он уже привык к подобным нападкам и особенно не беспокоится о них, поскольку они не соответствуют действительности. Но его всерьёз тревожит та «военная истерия», которая охватила Великобританию в последние дни на фоне спецоперации на Украине.

«Я слышал от почтенного депутата (Роджера Гейла. — ИноТВ) призыв депортировать русских из нашей страны — всех до единого. Я слышал сумасшедших, требующих создать «бесполётную зону» на Украине. Если они добьются своего, это будет означать ужасную и немедленную войну в Европе. Я подозреваю, что они даже не знают, к чему призывают», — полагает Хитченс.

«Не могли бы вы отменить весь этот карнавал лицемерия? Я не могу присоединиться к нему. Я слишком много знаю. Я знаю, что наша политика расширения НАТО, которую мы обещали не проводить и которая, как мы знали, вызывала ярость у русских, сыграла свою роль в возникновении этого кризиса. Я знаю, что нынешнее правительство Украины, к которому сейчас относятся почти как к святому, появилось в результате путча, открыто поддержанного США в 2014 году», — подчёркивает автор статьи.

Путина часто осуждают за преследование несогласных. В то же самое время Запад спокойно отнёсся к тому, что в феврале 2021 года Зеленский закрыл три оппозиционных телеканала и добился домашнего ареста своего политического оппонента Виктора Медведчука, отмечает Хитченс.

То же самое относится к украинскому конфликту. Многие в англосфере винят в его обострении Москву, но, по словам автора статьи, ему доподлинно известно, что ВСУ «применяла жестокую силу» против гражданского населения Донбасса.

Хитченс настаивает, что он не пытается выставить одну сторону святошами, а другую — грешниками или представить всё как «противостояние Шира и Мордора». Но вместе с тем он напоминает, что именно Запад долгие годы раздувал российско-украинскую конфронтацию и дестабилизировал другие страны.

«Я устал от разговоров о том, что НАТО является сугубо оборонительным союзом, хотя мы знаем, что он бомбил Сербию в 1999 году, попутно убивая мирных жителей, несмотря на то что она не нападала на его членов. Я также не припомню, чтобы Ливия атаковала этот «оборонительный» альянс до того, как он начал воздушную войну против Триполи, в результате которой тоже гибли гражданские, в том числе дети, и превратил страну в котёл хаоса, не принеся пользу никому», — обращает внимание журналист.

Ему также кажется странным то, что Британия и США осуждают Путина за спецоперацию, хотя именно они «вдохновили» российского президента своим вторжением в Ирак в 2003 году. «В отличие от них я действительно могу утверждать, что выступал против обоих этих действий», — заключает Хитченс.