Der Spiegel: цены на нефть достигли наивысшего уровня за 14 лет

Дискуссии о возможном бойкоте нефти, угля и газа из России привели к тому, что цена на нефть стремительно выросла, пишет немецкий журнал Der Spiegel. С конца 2021 года цена за баррель увеличилась почти на две трети и теперь достигла наиболее высокого уровня за последние 14 лет.

Цены на нефть достигли самого высокого уровня за последние 14 лет, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Дискуссии о возможном прекращении поставок российских энергоносителей оказывают давление на фондовые рынки и вызывают стремительный рост цен на нефть.

Возможный запрет на импорт сырья из России подтолкнул цены на нефть к самому высокому уровню с 2008 года, сообщается в статье. В начале торгов цена барреля нефти марки Brent выросла почти на 18% до $139,13, что близко к рекордному уровню почти в $150, который был достигнут летом 2008 года. Совсем недавно цена Brent выросла почти на 11%, или на $12,57, до $130,67. Это ускорило рост цен на нефть в последние несколько дней.

С начала спецоперации России на Украине цена на нефть марки Brent выросла примерно на треть, причём за несколько недель до этого уже отмечался рост. С конца 2021 года цена выросла примерно на две трети. Аналогичное развитие событий наблюдается и в отношении цены барреля американской нефти West Texas Intermediate (WTI). В понедельник цена на WTI выросла на целых 9%, или примерно на $11, до $126.

В связи с обострением ситуации на Украине госсекретарь США Энтони Блинкен заговорил о новых штрафных мерах против России: Вашингтон проводит консультации с европейскими союзниками о возможном запрете на импорт нефти из России. «Сейчас мы ведём переговоры с нашими европейскими партнёрами и союзниками, чтобы согласованно изучить перспективу запрета на импорт российской нефти», — сказал Блинкен.

В последнее время фондовые рынки Европы также испытывают на себе растущее давление в связи с этими заявлениями, пишет немецкий журнал. Базовый индекс Германии, который в ноябре прошлого года достиг рекордно высокого уровня в 16 290 пунктов, с тех пор упал до 13 тысяч пунктов. И на новой неделе этот показатель может снизиться ещё больше.

Однако представители правительства Германии в последние дни отвергали призывы к бойкоту нефти, газа и угля или реагировали на них осторожно, подчёркивает издание.

«Если мы откажемся от поставок газа, нефти и угля из России, это будет означать, что цены в Западной Европе и мире резко вырастут из-за ожидаемого дефицита», — пояснил министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью газете Bild. Министр иностранных дел Анналена Бербок в эфире ток-шоу Anne Will на канале Das Erste заявила, что возможную остановку закупок придётся выдерживать на протяжении нескольких месяцев и нужно хорошо к этому подготовиться, пишет немецкий журнал Der Spiegel.