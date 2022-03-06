Le Monde: ОАЭ и Саудовская Аравия не хотят портить с Россией отношения из-за Украины

Несмотря на давление Соединённых Штатов, ОАЭ и Саудовская Аравия стараются соблюсти нейтралитет в оценке украинского конфликта на международном уровне, пишет Le Monde. Две самые влиятельные страны Персидского залива не готовы подрывать отношения с Москвой, которая по многим вопросам является для них важным стратегическим партнёром, а также высказывают всё большее недовольство решениями Вашингтона.

Западные страны прикладывают все усилия, чтобы поместить Россию в дипломатическую изоляцию, рассказывает Le Monde: об этом свидетельствует принятая 2 марта подавляющим числом голосов резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, в которой от России требуют прекращения военной операции на Украине. Тем не менее два самых влиятельных государства Персидского залива: Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия — выделяются своим желанием сохранить нейтральную или даже неоднозначную позицию по отношению к Москве, пишет издание.

Если обе страны поддержали принятую в среду резолюцию, то до этого, 25 февраля, ОАЭ воздержались от голосования по похожему предложению в Совете безопасности ООН, где с 1 марта являются председателем. В то время как решения Генассамблеи не имеют обязательной силы, резолюции Совбеза, где у России есть право вето, значат больше и не могут привести к последствиям. По словам одного дипломата из Северной Африки, решение проголосовать за одну резолюцию и против другой вызвано желанием «не разозлить Россию, при этом не настроив против себя США». Такой компромисс идёт вразрез с позицией традиционных союзников США и Европы, отмечается в статье.

В воскресенье Анвар Гаргаш, дипломатический советник наследного принца и фактического правителя ОАЭ Мухаммеда бин Заида, объяснил, почему страна воздержалась от голосования в Совбезе ООН. «Выбор стороны приведёт только к ещё большему насилию», — подчеркнул Гаргаш, добавив, что для правительства в приоритете — способствовать дипломатическому решению конфликта. Таким образом, в Абу-Даби не прислушались к словам госсекретаря США Энтони Блинкена, который накануне голосования указывал в телефонном разговоре со своим арабским коллегой Абдуллой ибн Заидом аль Нахайяном на «важность дать жёсткий международный ответ для поддержания суверенитета» Украины.

Французская газета указывает на то, что нейтралитет ОАЭ хорошо вписывается в контекст растущего недовольства тем, как администрация Байдена относится к вопросам безопасности в Персидском заливе. Так, спустя несколько дней после вступления в должность новый президент США исключил мятежных хуситов из американского списка террористических организаций, что не понравилось властям Абу-Даби. Кроме того, близкие к правительству аналитики не преминули отметить, что, по их мнению, Соединённые Штаты недостаточно серьёзно отнеслись к запускам баллистических ракет йеменскими хуситами в направлении Саудовской Аравии и ОАЭ в последние месяцы. Со своей стороны 28 февраля Россия своевременно поддержала резолюцию, предложенную ОАЭ, которая распространяет эмбарго ООН на поставку оружия руководителям хуситов на всё движение.

Что касается Саудовской Аравии, то она с осторожностью комментирует спецоперацию России на Украине: у страны с Москвой общие энергетические интересы, пишет Le Monde. Эр-Рияд сопротивляется давлению американцев, которые заставляют увеличить добычу нефти для сдерживания растущей стоимости барреля. Правительство Саудовской Аравии, которое много вложило в укрепление связей с Россией, напротив, подтвердило своё намерение сохранить стабильность и баланс на нефтяном рынке, а также приверженность королевства договору группы ОПЕК+, куда входит 23 страны-экспортёра нефти, в том числе Россия.