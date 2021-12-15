CNN: ОАЭ приостановили закупку F-35, чтобы продемонстрировать Вашингтону своё «растущее недовольство»

Объединённые Арабские Эмираты решили отсрочить многомиллиардную сделку по покупке американских истребителей F-35. Арабское государство пошло на этот шаг после неоднократных призывов США отказаться от использования китайских технологий, передаёт CNN.

Объединённые Арабские Эмираты приостановили многомиллиардную сделку по покупке американских истребителей F-35. Тем самым богатая нефтью страна Персидского залива продемонстрировала «растущее недовольство» попытками Вашингтона ограничить её доступ к китайским технологиям, пишет CNN.

«ОАЭ проинформировали США, что приостановят переговоры о приобретении F-35, — сказал телеканалу официальный представитель Эмиратов. — Технические требования, суверенные операционные ограничения, а также анализ затрат и выгод привели к переоценке (сделки. — ИноТВ)».

«ОАЭ и США работали над взаимопониманием, касающимся двусторонних условий безопасности для приобретения, — добавил собеседник CNN. — Соединённые Штаты остаются для ОАЭ предпочтительным поставщиком передовых оборонных технологий, и в будущем обсуждение F-35 может быть возобновлено».

По словам Госдепартамента, Белый дом продолжает поддерживать сделку, которая рассматривалась как краеугольный камень прошлогоднего соглашения о нормализации дипломатических отношений между ОАЭ и Израилем. С тех пор потенциальная продажа вызывала серьёзные опасения у многих политиков в США, поскольку подразумевала первую в истории передачу арабскому государству самого современного американского вооружения.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон готов работать с Абу-Даби для преодоления беспокойств обеих сторон. «Партнёрство США с ОАЭ — более стратегически важное и сложное, чем любая продажа оружия», — подчеркнул чиновник.

В прошлом американские власти неоднократно подталкивали ОАЭ к отказу от использования продукции Huawei в своей телекоммуникационной сети. Вашингтон утверждал, что технологии китайской компании могут представлять угрозу безопасности для его систем вооружения, обращает внимание CNN.

«F-35 — предмет гордости Соединённых Штатов, наших ВВС, и поэтому мы должны иметь возможность защитить технологическую безопасность всех наших партнёров», — заявила CNN заместитель помощника госсекретаря по региональной безопасности Мира Резник. Она подтвердила, что Вашингтон ведёт с представителями Эмиратов разговоры о выборе между американскими истребителями и Huawei.

Но власти ОАЭ скептически относятся к заявлениям США о потенциальном нарушении безопасности. Они опасаются, что могут оказаться втянутыми в противостояние между ведущим торговым партнёром, Китаем, и главным стратегическим союзником, Америкой.

«Нас по-настоящему беспокоит тонкая грань, которая разделяет напряжённую конкуренцию (между Китаем и США) и новой холодной войной, — признался дипломатический советник руководства ОАЭ Анвар Гаргаш. — Потому что, на мой взгляд, на нас как на маленьком государстве это скажется негативно, но мы не сможем каким-либо образом повлиять на это соперничество».

Гаргаш также подтвердил сообщения о том, что ОАЭ закрыли китайский объект из-за подозрений США в том, что он используется в военных целях. Решение было принято, несмотря на то что в Абу-Даби не согласились с оценкой Вашингтона.

«У США были свои опасения, мы их учли и прекратили работы на этих объектах. Но наша позиция остаётся прежней: эти объекты на самом деле не служили военным целям, — добавил Гаргаш. — Но, с другой стороны, если у вашего главного союзника есть какие-то опасения, было бы глупо не обращать на них внимания».

По словам пресс-секретаря Минобороны США Кирби, на этой неделе военная делегация из ОАЭ должна посетить Пентагон. Хотя ранее предполагалось, что встреча не будет посвящена продаже F-35, эта тема наверняка будет обсуждаться, сказал он.