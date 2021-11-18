DM: Великобритания пытается опередить Россию и достать F-35 со дна Средиземного моря, предотвратив утечку технологий

После падения в среду британского F-35B в Средиземное море ВМФ Великобритании намерены опередить Россию, не допустив, чтобы страна подняла истребитель со дна, пишет Daily Mail. Как отмечает издание, Лондон опасается утечки сверхсекретных технологий, использующихся на борту самолёта.

Подводные лодки Королевского военно-морского флота Великобритании пытаются опередить Россию и достать со дна Средиземного моря разбившийся самолёт стоимостью £100 млн с секретными технологиями, сообщает Daily Mail.

В среду истребитель F-35B британских ВВС упал в Средиземное море при выполнении штатного полёта с борта HMS Queen Elizabeth, пилот катапультировался, он не пострадал. На борту авианосца на тот момент находились восемь британских F-35 и десять американских самолётов.

«F-35 упал вскоре после взлёта. Мы рады, что пилот в безопасности и вернулся на борт. Наши оперативные и тренировочные полёты продолжаются», — прокомментировал инцидент министр обороны Бен Уоллес.

Как утверждает издание, это первое крушение F35-B в данном районе. Тот факт, что он упал в международные воды, вызвал опасения относительно того, что самолёт со дна может достать Россия, что заставило Великобританию спешить с поисками истребителя.

На борту разработанного в США самолёта используются секретные радары и датчики, которые позволяют F-35 летать в воздушном пространстве противника «незаметно» на сверхзвуковых скоростях. Кроме того, эти истребители имеют укороченный взлет и вертикальную посадку.

Самолёт удалось обнаружить во вторую половину дня в среду, на месте обнаружения работает водолазная группа, которая охраняет истребитель, пока его не поднимут на поверхность.

Как отмечает Daily Mail, произошедшая на этой неделе авария вызвала целый ряд вопросов относительно надёжности самого дорогого истребителя на вооружении Великобритании. На данный момент в распоряжении страны имеется 24 истребителя F-35B. Ожидается, что в ближайшие годы Лондон приобретёт у американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin ещё 138 истребителей за £9,1 млрд, 48 из которых будут поставлены к 2025 году.

В 2020 году военные испытания в США выявили 276 различных неисправностей в боевой системе самолёта. Существуют опасения, что недостатки в технических системах, лежащих в основе нового поколения самолётов, приведут к тому, что они не смогут функционировать должным образом.

Впрочем, пока причины аварии неизвестны. По данным Министерства обороны, падение самолёта не связано с «враждебными действиями». Отмечается, что следствие сосредоточилось на двух версиях: технический сбой и человеческий фактор.

«Хотя точную причину аварии установит следствие, представляется вероятным, что авария произошла из-за неисправности двигателя», — приводит издание слова контр-адмирала Королевского военно-морского флота в отставке Криса Пэрри.