DM: Лондон может вдвое сократить свой заказ на F-35 ради собственного «футуристического» истребителя

Британские власти, планировавшие закупить 138 американских F-35, могут отказаться от половины этих истребителей ради собственного перспективного самолёта, пишет Daily Mail. Как поясняет журналист таблоида, речь идёт о проекте Tempest, предполагающем создание истребителя, способного не только летать в беспилотном режиме, но и управлять группировкой беспилотных аппаратов сопровождения.

Великобритания может закупить лишь половину из 138 истребителей F-35, которые Лондон планировал приобрести у США изначально, сообщает Daily Mail. По данным таблоида, средства, сэкономленные благодаря отказу от половины американских истребителей пятого поколения, Лондон может пустить на разработку «футуристического самолёта, способного контролировать целые группировки беспилотников».

Как напоминает корреспондент DM, в документе по итогам обзора состояния вооружённых сил, проведённого правительством в 2015 году, упоминалось, что военное руководство Великобритании рассчитывает закупить в рамках программы по разработке и реализации F-35 под руководством США 138 истребителей этой модели. Между тем, с тех пор в комитете британской Палаты общин по вопросам обороны успели заявить, что такое решение было принято «после определённых колебаний», и что Великобритания на деле по уже подписанным соглашениям обязана закупить лишь 48 самолётов. Как отмечал в беседе с представителями британской прессы источник в оборонных структурах Соединённого Королевства, «главный принцип обзора — это задать себе вопрос о том, какова угроза, и есть ли у нас силы и средства для противостояния ей».

По данным Daily Mail, военное руководство страны может в итоге остановиться на 70 F-35. По мнению одного из военных экспертов, побеседовавших с журналистами издания, такое число будет разумным, поскольку 60 самолётов будут эксплуатироваться, а ещё 10 останутся в резерве на случай повреждений или неисправностей.

В свою очередь, научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований и эксперт по боевой авиации Джастин Бронк заявил в интервью британским СМИ, что 70 самолётов — это количество «в районе нижней границы ожидаемого». По мысли аналитика, вложившись в разработку собственного самолёта будущего, Великобритания сможет создать дополнительные рабочие места, однако такой самолёт вряд ли будет столь же удачным, сколь F-35.

Председатель комитета Палаты общин по вопросам обороны, член Консервативной партии Тобиас Эллвуд, призвал министров «хорошо подумать над вариантами», говорится в материале DM. «Мы не можем продолжать вот так сокращать спектр доступных нам средств», — предупредил он.

По информации, имеющейся у Daily Mail, на перераспределение военных расходов Лондон может пойти в связи с разработкой боевого самолёта Tempest («Буря»), который, по некоторым данным, должен будет поступить в серийное производство к 2035 году. Этот перспективный истребитель, поучаствовать в создании которого намереваются несколько европейских стран, будет «факультативно пилотируемым» — то есть, сможет функционировать без нахождения пилота в кабине, — и получит возможность управлять группировкой беспилотных аппаратов сопровождения.

Два года тому назад теперь уже бывший министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон описывал проект так: «Tempest станет истребителем будущего, который поднимет британские ВВС на новую высоту». Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Лондон позволить себе разработку такого самолёта, Уильямсон тогда заявил: «Чтобы сохранить для наших ВВС способность оберегать Великобританию и гарантировать, что мы можем нанести поражение противнику как на своей территории, так и за границей, нам нужно вложиться в разработку своего истребителя. Мы на протяжении ста лет остаёмся одним из мировых лидеров в области боевой авиации и обладаем весьма завидным арсеналом навыков и технологий, а в нашей последней стратегической доктрине чётко говорится о том, что мы твёрдо намерены сохранить этот статус. Этот проект служит для наших союзников свидетельством о том, что мы готовы сотрудничать для защиты своего неба во всё более грозном будущем, а данный концепт — не более чем проблеск того, каким это будущее может оказаться».

Как отмечает корреспондент Daily Mail, власти Соединённого Королевства уже согласились приобрести 48 F-35B (модификация F-35 с коротким взлётом и вертикальной посадкой) к концу 2025 года в рамках контракта стоимостью 9,1 млрд фунтов. Сообщалось, что закупленные самолёты будут дислоцированы на британских авианосцах класса «Королева Елизавета».