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Daily Express: британская авиация перехватила российские истребители над Балтикой

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ВВС Великобритании перехватили российскую авиационную группу в составе трёх самолётов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, пишет Daily Express. Как отметили по этому поводу в британском Минобороны, на подобную операцию Королевские ВВС пошли ради обеспечения безопасности других пользователей воздушного пространства, так как российские военные самолёты не сообщили никому своего плана полёта.
Daily Express: британская авиация перехватила российские истребители над Балтикой
Reuters

ВВС Великобритании перехватили российскую авиационную группу, которая действовала над Балтийским морем, пишет Daily Express.

Истребители Typhoon, поднятые с базы Королевских ВВС в Лоссимуте, приблизились к авиагруппе с целью определить её состав. Они установили, что имеют дело с морским противолодочным самолётом Ил-38 в сопровождении двух истребителей Су-27.

Данный перехват — это первый случай, когда ВВС Великобритании сопроводили Ил-38, который действовал рядом с российской подводной лодкой проекта 949. На кадрах перехвата видно, как эта подлодка идёт по Балтийскому морю в западном направлении.

Затем ВВС продолжили наблюдение за российской авиагруппой в районе полётной информации Литвы, который относится к международному воздушному пространству.

По словам Минобороны Великобритании, этот перехват британские истребили осуществили с целью обеспечения безопасности иных пользователей воздушного пространства, так как российские военные самолёты, вопреки стандартной мировой практике, никого не уведомляют о своих полётных планах.

Ранее на этой неделе российская авиация уже провела крупные тактические лётные учения в районе Калининграда. В ходе этих манёвров, которые будут продолжаться в течение недели, 15 Су-30СМ и Су-24 отработают уничтожение наземных целей условного противника, напоминает газета.

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источник
Daily Express Великобритания Европа
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