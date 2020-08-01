Daily Express: британская авиация перехватила российские истребители над Балтикой

ВВС Великобритании перехватили российскую авиационную группу в составе трёх самолётов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, пишет Daily Express. Как отметили по этому поводу в британском Минобороны, на подобную операцию Королевские ВВС пошли ради обеспечения безопасности других пользователей воздушного пространства, так как российские военные самолёты не сообщили никому своего плана полёта.
ВВС Великобритании перехватили российскую авиационную группу, которая действовала над Балтийским морем, пишет Daily Express.
Истребители Typhoon, поднятые с базы Королевских ВВС в Лоссимуте, приблизились к авиагруппе с целью определить её состав. Они установили, что имеют дело с морским противолодочным самолётом Ил-38 в сопровождении двух истребителей Су-27.
Данный перехват — это первый случай, когда ВВС Великобритании сопроводили Ил-38, который действовал рядом с российской подводной лодкой проекта 949. На кадрах перехвата видно, как эта подлодка идёт по Балтийскому морю в западном направлении.
Затем ВВС продолжили наблюдение за российской авиагруппой в районе полётной информации Литвы, который относится к международному воздушному пространству.
По словам Минобороны Великобритании, этот перехват британские истребили осуществили с целью обеспечения безопасности иных пользователей воздушного пространства, так как российские военные самолёты, вопреки стандартной мировой практике, никого не уведомляют о своих полётных планах.
Ранее на этой неделе российская авиация уже провела крупные тактические лётные учения в районе Калининграда. В ходе этих манёвров, которые будут продолжаться в течение недели, 15 Су-30СМ и Су-24 отработают уничтожение наземных целей условного противника, напоминает газета.
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