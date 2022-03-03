Das Erste: Европе угрожает дефицит нефти и газа — и никто в Брюсселе не знает, как его предотвратить

В Брюсселе растёт обеспокоенность по поводу будущего энергоснабжения Европы, пишет Das Erste. Даже если Россия не прекратит поставки газа, рост цен на энергоносители уже не остановить. При этом пробел в энергоснабжении пока не может быть заполнен возобновляемыми источниками энергии — на это уйдут годы, а покупка сжиженного газа у США также не решит всех проблем.

Это не секрет, и в Брюсселе уже никто не пытается избегать разговоров об этом: рост цен на энергоносители уже не остановить, пишет Das Erste.

И если ситуация на Украине продолжит обостряться, Европе грозит дефицит нефти и газа. А точнее в том случае, если президент России Владимир Путин просто не захочет смириться с санкциями со стороны Европы и прекратит поставки газа или, по крайней мере, резко их сократит.

Насколько вероятен этот сценарий — на этот счёт в Брюсселе существуют разные точки зрения. Но исключать его никто не собирается. Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявляет о стабильности энергоснабжения Европы, но затем «с немалой долей нерешительности» добавляет: «Это благодаря хорошей инфраструктуре и стабильным энергопоставкам».

По её словам, отказ от поставок газа из России будет «тяжёлым ударом», но его можно будет преодолеть. Еврокомиссия много говорит о так называемом «наборе инструментов», с помощью которого государства-члены смогут помочь населению оплачивать счета за электроэнергию — посредством компенсационных выплат или снижения налогов.

И всё же на это уйдёт огромное количество бюджетных средств — и расходы, вероятно, будут продолжать расти, даже если Россия не перекроет газопроводы.

Поэтому министр экономики Германии Роберт Хабек, пытаясь разрядить обстановку, посылает чёткий сигнал: «Значительное сокращение потребления ископаемого топлива означает принятие радикальных мер. Я бы сказал, что установка новых газовых обогревателей в данной ситуации неправильна с политической точки зрения и её больше нечем оправдывать».

Тем не менее в случае прекращения поставок из России ЕС планирует заменить их поставками большего объёма газа из Норвегии или сжиженнего природного газа из США или стран арабского мира, доставляемого танкерами. Но, с одной стороны, для приёма сниженного природного газа необходимы новые терминалы, а с другой стороны, его добывают — по крайней мере в США — с помощью весьма спорного с точки зрения экологии метода гидроразрыва пласта.

По словам депутата Европарламента от ХДС Питера Лизе, газ из США, добываемый при помощи технологии гидроразрыва пласта, «грязен», однако действия России на Украине «намного, намного грязнее». Лизе, как и Роберт Хабек, также призывает к ещё более быстрому переходу на возобновляемые источники энергии. Это то, о чём в эти дни в Брюсселе говорят представители всех политических сил.

И все знают: на это уйдут годы и это не поможет преодолеть нынешний кризис, вызванный ситуацией на Украине. «Я думаю, что сейчас мы все можем внести свой вклад: каждый из нас должен критически проанализировать, сможем ли мы надеть свитер и немного уменьшить отопление — и сможем ли мы сесть на поезд вместо того, чтобы водить собственную машину», — говорит Питер Лизе.

В любом случае это «хорошая идея», потому что с помощью продажи своих энергоресурсов Европе российское государство финансирует свою спецоперацию на Украине: ежегодно ЕС переводит России около €60 млрд за газ и нефть. Это меньше, чем весь российский военный бюджет. Таким образом, энергосбережение одновременно является орудием против милитаризма и способом подготовки к надвигающемуся дефициту, утверждает Das Erste.