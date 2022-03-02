Telegraph: никакого российского газа уже к следующей зиме — Лондон помогает Европе преодолеть энергетическую зависимость от Москвы

Британские власти при активной поддержке союзников пытаются помочь Европе ослабить позиции российских энергетических компаний на европейском рынке, дабы получить таким образом возможность ударить по ним санкциями, не спровоцировав кризис, пишет The Daily Telegraph. По информации газеты, окончательная цель Лондона — полный отказ Европы от российских поставок уже к следующей зиме. Между тем, как подчёркивает издание, чтобы этого добиться, придётся пойти на серьёзные затраты.

Великобритания совместно со своими союзниками в Европе предпринимает шаги, направленные на то, чтобы помочь Германии отказаться от российского газа, занимаясь в том числе подготовкой санкций против энергетического сектора Кремля, пишет The Daily Telegraph.

По информации газеты, британское правительство в настоящий момент создаёт задел для последующего обсуждения с Берлином и другими европейскими импортёрами серьёзного наращивания поставок СПГ в порты по всему континенту. Основная цель усилий Лондона — добиться полного отказа Европы от российского газа уже к следующей зиме, отмечается в материале The Daily Telegraph. Такие шаги — часть более широкой политики, предназначенной для того, чтобы ослабить влияние российских поставщиков энергоресурсов, дабы подставить их под удар санкций и повредить таким образом «один из последних надёжных источников валютных доходов у Кремля», подчёркивает обозреватель издания.

Как напоминает автор материала, ранее британский министр транспорта Грант Шэппс обратился к портам страны с просьбой не предоставлять доступ судам, которые контролируются Россией или ею зафрахтованы. Из-за этого российский газовоз «Кристоф де Маржери» был вынужден сменить пункт назначения с Великобритании на Францию, отмечает журналист.

Великобритания, США и другие страны пока не стали вводить санкции против российских «газовых гигантов» из-за опасений по поводу того, что такой шаг может вызвать в Европе тяжёлый энергетический кризис — однако если Европа сможет добиться того, чтобы газовозы с Ближнего Востока и из Соединённых Штатов были перенаправлены в западноевропейские порты, западные страны получат возможность ввести экономические меры в отношении «Роснефти» и «Газпрома», что станет серьёзнейшим ударом для Кремля, разъясняет обозреватель The Daily Telegraph.

От российского газа уже давно сильно зависит Германия, и в случае перекрытия российских поставок, ей придётся получать голубое топливо из других европейских государств, поскольку необходимой для принятия поставок СПГ инфраструктуры у неё пока нет, продолжает журналист. На таком фоне Великобритания и её союзники ищут способы значительно увеличить объёмы поставок сжиженного газа на уже существующие терминалы, расположенные в самом Соединённом Королевстве, а также в Испании, Португалии и Франции; этот газ затем уйдёт в европейскую сеть газопроводов, откуда может быть переправлен в том числе и в Германию, пишет он. Между тем, как предупреждает автор, это, скорее всего, потребует серьёзных затрат из-за ожесточённой конкуренции в секторе СПГ, высоких цен, а также того обстоятельства, что западным союзникам для обеспечения достаточных объёмов поставок придётся «перекупать» поставщиков, связанных уже действующими обязательствами с другими импортёрами.

По информации The Daily Telegraph, западные аналитики предполагают, что Европа сможет обеспечить свои энергетические потребности до потепления в марте — а затем у неё появится время на то, чтобы «реструктурировать поставки» до похолодания в октябре. Вместе с тем, если поставки резко сократятся, энергоёмким секторам придётся на какое-то время переходить на трёхдневную рабочую неделю, пишет британская газета. И всё же, по данным издания, Япония уже согласилась по просьбе ЕС и США перевести часть своих поставок СПГ в Европу, а чиновники Еврокомиссии также проводили ранее в этом году переговоры по той же теме с поставщиками из Катара, США и Азербайджана, говорится в материале издания.

Сама Великобритания зависит от российского газа не слишком сильно — она импортирует чуть более 20% своего голубого топлива в виде СПГ, но лишь часть из него приходит из России, пишет The Daily Telegraph. И тем не менее цены на энергию в Великобритании привязаны к европейскому рынку, отмечает обозреватель газеты.