Times: «экономическая жертва» — Лондон признал, что санкции против России больно ударят по британцам

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о новых санкциях против России на фоне спецоперации на Украине: под ограничения попали ВЭБ, Совкомбанк и банк «Открытие». Также Лондон намерен ввести санкции против Сбербанка, пишет The Times. В британском правительстве уже признали, что антироссийские санкции станут «экономической жертвой» для британцев.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что введённые страной санкции после начала российской спецоперации на Украине будут экономически «болезненными» в том числе и для британцев, сообщает The Times.



Как заявила в палате общин британского парламента министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, страна намерена ввести санкции против Сбербанка — крупнейшего банка России, в том числе запретив проведение клиринговых расчётов в фунтах стерлингов. Ранее ограничения уже были введены в отношении второго по величине российского банка ВТБ.



По словам Трасс, планируемые экономические меры направлены на то, чтобы изолировать около 3 млн российских предприятий от доступа к британским рынкам капитала. Министр отметила, что такие компании, как «Газпром», не смогут выпускать долговые обязательства в Лондоне.



«Мы хотим добиться ситуации, при которой они не смогут получить доступ к своим средствам, они не смогут осуществлять торговлю, их корабли не смогут причаливать, а их самолёты не смогут приземляться», — приводит издание слова Трасс.



Также министр заявила, что ещё до вступления всех этих мер в силу, санкции начнут действовать в отношении ВЭБ, Совкомбанка и банка «Открытие». У всех трёх финансовых институтов будут немедленно заморожены активы. При этом третий по величине активов Газпромбанк, который является посредником в экспорте газа, избежал санкций.



Трасс указала на то, что расширенный состав отдела Министерства иностранных дел, который занимается вопросами санкций, работает над составлением списка олигархов, против которых также будут введены ограничения, «уделяя внимание их домам, яхтам и всем аспектам их жизни». Кроме того, ожидается, что британское правительство опубликует список высокотехнологичных экспортных товаров, которые будет запрещено продавать в Россию в рамках пакета мер, согласованных с ЕС и США.



Впрочем, Трасс и Джонсон предупредили, что введение таких жёстких санкций не будет «безболезненным» для компаний, работающих на российских рынках, и британских потребителей, которых ждёт повышение цен на газ и бензин.



Премьер заявил, что хочет быть «открытым и честным с общественностью», предупредив, что принимаемые меры негативно скажутся не только на президенте России Владимире Путине. Джонсон указал на готовность правительства пойти на дальнейшие уступки, чтобы позволить украинским беженцам въехать в Великобританию.



Трасс также признала, что «Великобритании и нашим союзникам придётся столкнуться с некоторыми экономическими трудностями» в результате санкций, добавив, что Лондон окажет помощь компаниям, которые могут потерять экспортные рынки.



Позже министр иностранных дел на своей страничке в Twitter отметила, что все эти «решительные действия» призваны подорвать «российскую экономику и изолировать Россию на мировой арене», так как «Путин должен проиграть».



Как отмечает The Times, экономические аналитики предупредили, что средняя цена неэтилированного бензина в стране выросла до 151,25 пенса, что является новым рекордом. В это время в прошлом году она составляла 123,38 пенса. Литр дизельного топлива подорожал до 154,72 пенса, по сравнению с 126,47 пенса год назад.

«Цены на бензин будут продолжать расти, поскольку розничные торговцы закупают новые запасы по гораздо более высоким ценам. Эта неделя будет важной с точки зрения цены на нефть, поскольку она, вероятно, покажет скорость неизбежной тенденции к её росту или степень волатильности на рынке», — приводит издание слова официального представителя RAC Fuel Саймона Уильямса.