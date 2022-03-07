Президент Ирана: народ Украины стал жертвой губительной политики США

На заседании кабинета министров глава Ирана Эбрахим Раиси назвал украинцев «жертвами губительной политики Соединённых Штатов», пишет Press TV. Иранский президент подчеркнул, что исламская республика выступает за скорейшее прекращение боевых действий, чтобы сократить число разрушений и проблем, стоящих перед населением Украины.
Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что украинцы стали жертвами губительной политики США, сообщает Press TV.
Издание рассказывает, что в воскресенье во время выступления на заседании кабинета министров иранский лидер затронул ряд важных вопросов, в том числе текущий конфликт на Украине. «Жители Украины, как до этого жители Афганистана, Йемена и Ирака, стали жертвами губительной политики Соединённых Штатов», — провёл параллели президент.
По словам Раиси, чем быстрее закончится этот конфликт, тем лучше для региона и его населения: тогда он «причинит меньше вреда и создаст меньше проблем для людей».
Как напоминает Press TV, во вторник аятолла Хаменеи во время выступления по телевидению обвинил американский режим в украинском кризисе и потребовал прекратить войну. «США подорвали стабильность в этой стране, вмешиваясь в её дела, организуя митинги и создавая цветной переворот», — указал верховный лидер. Он подчеркнул, что исламская республика Иран «выступает против убийства людей и разрушения инфраструктуры государств».
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