Аналитик Global TImes: Америка — «главный зачинщик» украинского кризиса, продолжающий подливать масло в огонь
Недавно американская газета The New York Times, ссылаясь на некий «доклад западных разведслужб», ложно сообщила, что высокопоставленные официальные лица в КНР предупредили Россию, чтобы она не начинала свою спецоперацию на Украине до окончания зимней Олимпиады в Пекине, пишет в своей статье для Global Times зампредседателя Китайской национальной ассоциации международных отношений, руководитель Шанхайского научного общества по России, Восточной Европе и Центральной Азии, а также исполнительный директор российского исследовательского центра при Восточно-китайском педагогическом университете Лю Цзюнь.
По словам американского издания, эти данные свидетельствуют о том, что китайская сторона в какой-то степени была осведомлена о планах России. Как и следовало ожидать, представители МИД КНР полностью опровергли «сделанные с опасным умыслом» утверждения The New York Times, продолжает китайский эксперт.
Почему эти и подобные им заявления не соответствуют истине и указывают на стоящий за ними «опасный умысел»? Во-первых, как утверждает аналитик, «в своих играх, обращённых на внешнюю аудиторию», западные СМИ постоянно прибегают к так называемым сотрудникам разведслужб и осведомлённым источникам, чтобы распространять ничем не подтверждённую информацию и «с серьёзным лицом выдавать это за «эксклюзивные репортажи».
С одной стороны, эти СМИ работают, чтобы привлечь внимание читателей, сформировать общественное мнение, набрать побольше аудитории, но с другой — люди, стоящие за кулисами и занимающиеся подачей определённой информации, в большинстве своём исходят из политических целей, «фабрикуют кажущиеся правдивыми фейки», чтобы оказать давление на общественное мнение в странах, не разделяющих их идеологию и ценности, и очернить проецируемый на остальной мир образ этих стран.
Во-вторых, поскольку The New York Times представляет собой американскую газету, за её «вбросами подобных безответственных фейковых новостей» в такой период кроются «весьма циничные мотивы», направленные на отвлечение внимания и являющиеся попыткой свалить ответственность за происходящее на других, уверен Лю.
Эксперт напоминает: начиная с министра иностранных дел КНР Ван И и вплоть до постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня и представителей МИД, китайская сторона в последнее время неоднократно и на различных платформах выражала свою позицию по украинскому вопросу. И позиция эта предельно ясна: КНР всецело поддерживает суверенитет и территориальную целостность всех стран и выступает за мирное урегулирование на основе устава ООН. По словам Лю, китайская сторона считает, что самое важное сейчас — снизить уровень напряжённости в зоне боевых действий и не дать конфликту выйти из-под контроля, поэтому любые меры, предпринимаемые ООН и заинтересованными сторонами, должны осуществляться в первую очередь с целью восстановления мира и стабильности в регионе и всеобщей безопасности. По сравнению с Западом, который «непрерывно пытается «подлить масло в огонь» между конфликтующими сторонами и «раздать им ножи», Китай призывает международное сообщество к ответственному подходу и возвращению к поиску политического урегулирования, объясняет аналитик.
Наконец, по мнению Лю, необходимо понимать, что именно Запад во главе с Америкой является «главным зачинщиком» текущего украинского кризиса. Россия — государство, которое особенно остро воспринимает вопросы своей безопасности. Если смотреть с исторической точки зрения, расположение страны на Восточно-Европейской равнине делало её уязвимой как для кочевых племён с востока, так и для колонизаторов с запада. Поэтому начиная с времён Петра Великого Россия стала активно добиваться выхода к морю и расширять свои границы, таким образом закрепив за собой обширную территорию. Однако с такой большой территорией усиливается и чувство небезопасности, так что, можно сказать, россияне с ним рождаются, рассуждает китайский эксперт.
После окончания холодной войны Россия была уверена, что получила гарантии Запада о нерасширении НАТО на восток, однако альянс продолжил расти и друг за другом принял в свои ряды ряд стран бывшего СССР, упорно приближаясь к российским границам. После того как в США к власти пришёл Джо Байден со своими намерениями вновь сплотить трансатлантический блок и НАТО, ситуация стала активнее накаляться. Также Америка и НАТО используют желание Украины вступить в альянс, чтобы поддерживать её противостояние России. Перед непосредственным началом конфликта Украина уже в больших объёмах получала оружие и военную технику от своих западных партнёров, НАТО стало наращивать силы на востоке — всё это лишь способствовало обострению.
«Можно сказать, тому, что конфликт между Россией и Украиной дошёл до того состояния, в котором он сегодня находится, больше всех поспособствовала Америка, она несёт на себе ответственность, которую трудно переложить на кого-то ещё», — заключает автор.
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