Аналитик Global TImes: Америка — «главный зачинщик» украинского кризиса, продолжающий подливать масло в огонь

По словам китайского политолога Лю Цзюня, пока Китай призывает стороны украинского конфликта к мирному урегулированию и снижению напряжённости, Запад продолжает «подливать масло в огонь» и «раздавать ножи». Как утверждает аналитик в своей статье для Global Times, именно Америка с расширением НАТО на восток и наращиванием давления на Россию больше всех способствовала обострению украинского кризиса до такой степени.

Недавно американская газета The New York Times, ссылаясь на некий «доклад западных разведслужб», ложно сообщила, что высокопоставленные официальные лица в КНР предупредили Россию, чтобы она не начинала свою спецоперацию на Украине до окончания зимней Олимпиады в Пекине, пишет в своей статье для Global Times зампредседателя Китайской национальной ассоциации международных отношений, руководитель Шанхайского научного общества по России, Восточной Европе и Центральной Азии, а также исполнительный директор российского исследовательского центра при Восточно-китайском педагогическом университете Лю Цзюнь.

По словам американского издания, эти данные свидетельствуют о том, что китайская сторона в какой-то степени была осведомлена о планах России. Как и следовало ожидать, представители МИД КНР полностью опровергли «сделанные с опасным умыслом» утверждения The New York Times, продолжает китайский эксперт.

Почему эти и подобные им заявления не соответствуют истине и указывают на стоящий за ними «опасный умысел»? Во-первых, как утверждает аналитик, «в своих играх, обращённых на внешнюю аудиторию», западные СМИ постоянно прибегают к так называемым сотрудникам разведслужб и осведомлённым источникам, чтобы распространять ничем не подтверждённую информацию и «с серьёзным лицом выдавать это за «эксклюзивные репортажи».

С одной стороны, эти СМИ работают, чтобы привлечь внимание читателей, сформировать общественное мнение, набрать побольше аудитории, но с другой — люди, стоящие за кулисами и занимающиеся подачей определённой информации, в большинстве своём исходят из политических целей, «фабрикуют кажущиеся правдивыми фейки», чтобы оказать давление на общественное мнение в странах, не разделяющих их идеологию и ценности, и очернить проецируемый на остальной мир образ этих стран.

Во-вторых, поскольку The New York Times представляет собой американскую газету, за её «вбросами подобных безответственных фейковых новостей» в такой период кроются «весьма циничные мотивы», направленные на отвлечение внимания и являющиеся попыткой свалить ответственность за происходящее на других, уверен Лю.

Эксперт напоминает: начиная с министра иностранных дел КНР Ван И и вплоть до постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня и представителей МИД, китайская сторона в последнее время неоднократно и на различных платформах выражала свою позицию по украинскому вопросу. И позиция эта предельно ясна: КНР всецело поддерживает суверенитет и территориальную целостность всех стран и выступает за мирное урегулирование на основе устава ООН. По словам Лю, китайская сторона считает, что самое важное сейчас — снизить уровень напряжённости в зоне боевых действий и не дать конфликту выйти из-под контроля, поэтому любые меры, предпринимаемые ООН и заинтересованными сторонами, должны осуществляться в первую очередь с целью восстановления мира и стабильности в регионе и всеобщей безопасности. По сравнению с Западом, который «непрерывно пытается «подлить масло в огонь» между конфликтующими сторонами и «раздать им ножи», Китай призывает международное сообщество к ответственному подходу и возвращению к поиску политического урегулирования, объясняет аналитик.

Наконец, по мнению Лю, необходимо понимать, что именно Запад во главе с Америкой является «главным зачинщиком» текущего украинского кризиса. Россия — государство, которое особенно остро воспринимает вопросы своей безопасности. Если смотреть с исторической точки зрения, расположение страны на Восточно-Европейской равнине делало её уязвимой как для кочевых племён с востока, так и для колонизаторов с запада. Поэтому начиная с времён Петра Великого Россия стала активно добиваться выхода к морю и расширять свои границы, таким образом закрепив за собой обширную территорию. Однако с такой большой территорией усиливается и чувство небезопасности, так что, можно сказать, россияне с ним рождаются, рассуждает китайский эксперт.

После окончания холодной войны Россия была уверена, что получила гарантии Запада о нерасширении НАТО на восток, однако альянс продолжил расти и друг за другом принял в свои ряды ряд стран бывшего СССР, упорно приближаясь к российским границам. После того как в США к власти пришёл Джо Байден со своими намерениями вновь сплотить трансатлантический блок и НАТО, ситуация стала активнее накаляться. Также Америка и НАТО используют желание Украины вступить в альянс, чтобы поддерживать её противостояние России. Перед непосредственным началом конфликта Украина уже в больших объёмах получала оружие и военную технику от своих западных партнёров, НАТО стало наращивать силы на востоке — всё это лишь способствовало обострению.

«Можно сказать, тому, что конфликт между Россией и Украиной дошёл до того состояния, в котором он сегодня находится, больше всех поспособствовала Америка, она несёт на себе ответственность, которую трудно переложить на кого-то ещё», — заключает автор.