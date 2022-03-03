Bloomberg: США рассчитывают вынудить китайских производителей электроники присоединиться к антироссийским санкциям

По словам чиновников в США, вся электроника, в которой используются американские разработки, подпадает под новые антироссийские санкции, даже если продукция производится в другой стране. Таким образом власти США хотят вынудить китайских производителей электроники вроде SMIC и Lenovo присоединиться к ограничениям, ведь в противном случае они рискуют потерять доступ к необходимым американским технологиям, сообщает Bloomberg.

Как ожидается, Вашингтон собирается надавить на китайские компании, от SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) до Lenovo Group, чтобы те присоединились к американским санкциям против России, сообщает Bloomberg.

Как отмечает ресурс, цель санкций — ограничить возможности России по закупке передовых технологий и их компонентов. Китай же выступает крупнейшим поставщиком электроники на российский рынок: треть импортируемых сюда полупроводников и половина компьютеров и смартфонов производятся в КНР.

Пекин уже выражал несогласие с жёсткими ограничительными экономическими мерами, к которым прибегает Америка в отношении России в ответ на спецоперацию Москвы на Украине. Тем не менее американские официальные лица рассчитывают, что поставщики электроники вроде SMIC будут придерживаться ограничений, особенно в отношении продукции, производящейся с американскими разработками и предназначенной для российского оборонного сектора.

Как заявил один американский чиновник в комментарии Bloomberg в понедельник 28 февраля, всё, где используются определённые американские разработки, включая созданное в США программное обеспечение, подпадает под санкции, даже если сама продукция производится в другой стране. Компании, которые будут пытаться обойти новые ограничения, рискуют остаться без доступа к американским разработкам, а их руководству за нарушения может грозить тюремный срок.

Bloomberg напоминает, что в ответ на действия Москвы на Украине многие зарубежные компании решили уйти из России. Такие нефтяные предприятия, как BP, Shell и Equinor, уже анонсировали планы по выходу из партнёрств и совместных проектов в стране. Также, чтобы стимулировать многосторонние усилия, американское правительство пообещало поощрения «странам, которые введут схожие по сути ограничения».

Как напоминает портал, в понедельник 28 февраля МИД КНР вновь заявил, что не одобряет санкции. «Китай не одобряет применение санкций как способ решения проблем, и ещё больше мы не одобряем незаконные, односторонние санкции за рамками международного мандата», — заявил представитель китайского МИД Ван Вэньбинь на пресс-конференции. Также дипломат подчеркнул, что страны не должны «вредить законным правам и интересам китайской стороны».

Сегодня независимость индустрии производства полупроводников — одна из приоритетных задач для Пекина, однако пока китайские производители по-прежнему не могут обходиться без американских разработок. К примеру, SMIC всё ещё использует оборудование для производства чипов от американских поставщиков, включая Applied Materials, хотя сама состоит в «чёрном списке» США. Если компания не будет подчиняться американским санкциям, она может столкнуться с ужесточением ограничений и проблемами с закупкой новых деталей и оборудования. Производитель смартфонов Xiaomi Corp. приобретает чипы у американских компаний Qualcomm, Qorvo и Skyworks Solutions, а компьютеры Lenovo в значительной мере полагаются на американские процессоры Advanced Micro Devices и Intel Corp.