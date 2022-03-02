SCMP: экс-министр финансов США предупредил Китай об ухудшении отношений с Америкой, если он не изменит свою позицию по Украине

В ходе китайского мероприятия, посвящённого 50-летию Шанхайского коммюнике, повлёкшего за собой нормализацию отношений между Пекином и Вашингтоном, бывший министр финансов США Джейкоб Лью заявил, что из-за действий России на Украине Америка и КНР рискуют ещё сильнее отдалиться друг от друга. По словам Лью, Китай должен понять, что отношения могут стать ещё более натянутыми, если он не определится с позицией по украинскому вопросу, пишет South China Morning Post.

Кризис на Украине «омрачил» мероприятия в Китае, приуроченные к 50-летию со дня подписания Шанхайского коммюнике — совместного заявления с США, которое было опубликовано по итогам визита президента Ричарда Никсона в 1972 году и привело к нормализации отношений между двумя странами, пишет South China Morning Post. На одном из таких мероприятий бывший высокопоставленный американский чиновник предупредил, что отношения между Пекином и Вашингтоном могут ухудшиться, если первый будет придерживаться своей текущей позиции по украинскому вопросу.

В понедельник 28 февраля на мероприятии в честь 50-летия Шанхайского коммюнике в своём онлайн-выступлении экс-министр финансов США Джейкоб Лью напомнил, что 50 лет назад СССР был «общей угрозой», а сегодня из-за действий России Пекин и Вашингтон рискуют ещё больше отдалиться друг от друга.

Лью, который сегодня занимает пост председателя совета директоров в организации National Committee on US-China relations (Национальный комитет по американо-китайским отношениям), подчеркнул, что сейчас «страны мира, соблюдающие международный порядок», совместно осуждают операцию России на Украине. По словам экс-министра, «Китай должен решить, какой позиции придерживается он, и понять, что двусторонние отношения с США станут лишь ещё более натянутыми при отсутствии чёткого выбора позиции».

По информации South China Morning Post, организатором мероприятия выступила «полуофициальная» Китайская народная ассоциация дружбы с иностранными государствами, а также администрация Шанхая. Участие в конференции приняли высокопоставленные китайские официальные лица, включая главу МИД Ван И, лидера шанхайского отделения Коммунистической партии Китая Ли Цяна и посла КНР в Вашингтоне Цинь Гана. Что примечательно, никто из действующих госслужащих с американской стороны не выступил, хотя на мероприятии присутствовал поверенный в делах из дипведомства США Дэвид Мили.

Как подчёркивает издание, торжества пришлись на самый напряжённый за последние десятилетия период в отношениях между Пекином и Вашингтоном, а также российскую спецоперацию на Украине. В пятницу 25 февраля Китай вместе с Индией и ОАЭ воздержались при голосовании в Совбезе ООН по резолюции, осуждающей действия Москвы.

South China Morning Post подчёркивает, что во время мероприятия в понедельник китайские официальные лица по большому счёту обходили стороной украинский вопрос и основное внимание уделяли Тайваню. Эту тему Ван И назвал главным препятствием в отношениях с США, отметив, что «принципы и дух, заявленные в Шанхайском коммюнике, … на деле по-настоящему не соблюдаются». Также глава китайского МИД добавил, что КНР готова сотрудничать с Америкой по предложенной G7 глобальной инфраструктурной инициативе Build Back Better World и приветствовать присоединение Вашингтона к программе Пекина «Один пояс — один путь».

Как обращает внимание издание, атмосфера на прошедшем мероприятии значительно отличалась от 40-летия Шанхайского коммюнике, которое стороны отметили в 2012 году и на котором Си Цзиньпин, на тот момент занимавший пост заместителя председателя, принимал в гостях Генри Киссинджера, сыгравшего на посту советника президента США ключевую роль в организации визита Никсона в Китай. 10 лет назад Киссинджер призывал стороны поддерживать диалог и открыто делиться своими взглядами на важнейшие вопросы.