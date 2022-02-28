SRF: отношения России и Китая очень хорошие — но это брак по расчёту

В общем и целом, Россия и Китай имеют очень хорошие отношения, но переоценивать их не стоит, пишет SRF, ссылаясь на мнение эксперта-китаеведа Симоны Грано. По её словам, Китай не хочет портить отношений ни с Россией, ни с Западом.
«Два брата по духу» — так часто воспринимают отношения между Китаем и Россией, пишет SRF. Российский президент Владимир Путин недавно в качестве почётного гостя посещал Олимпийские игры в Пекине, где встречался с главой КНР Си Цзиньпином.
Однако, по мнению китаеведа из Цюрихского университета Симоны Грано, переоценивать китайско-российскую дружбу не стоит. «В общем и целом Россия и Китай имеют очень хорошие отношения. Однако всё это брак по расчёту», — приводит издание слова Грано. Эксперт отмечает, что пока Китай ограничился прямой критикой в адрес США и НАТО, но не стал критиковать Украину.
По словам Грано, Китай не хочет портить отношений ни с Россией, ни с Западом. Причина заключается в очень тесных экономических связях с ЕС и США. Ещё один важный аспект заключается в опасениях Пекина в том, что провинции вроде Тибета или Синцзяня возьмут пример с Восточной Украины и попробуют отделиться от КНР. Кроме того, Китай опасается, что события на Украине создадут прецедент, который наведёт страны мира на идею признания Тайваня.
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