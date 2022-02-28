«Любительский уровень!» — экс-конгрессмен о попытках США «подружиться» с Китаем против России

Если верить американским СМИ, власти США предоставляли Китаю разведданные, пытаясь убедить его «остановить» Путина, однако Китай всё рассказал России. Бывший конгрессмен Девин Нунес считает эту историю доказательством наивности и непрофессионализма администрации Байдена. В интервью Fox News Нунес также подчеркнул, что грязные игры американских политиков сделали невозможной дипломатию с Россией, а теперь из-за этого гибнут люди.

Знаете, Девин, вот вы упомянули Китай… Поступают сообщения о том, что США поделились с Китаем разведданными, пытаясь убедить его вмешаться и остановить Россию, а Китай взял и передал эти разведданные России! Как, по-Вашему, эти сообщения заслуживают доверия? Мы что, и вправду могли поделиться разведданными с Китаем?



ДЕВИН НУНЕС, бывший конгрессмен США: Это почти как статья с (сатирического сайта. — ИноТВ) Babylon Bee, правда? В это даже не верится. Это как более ранние сообщения о генерале Милли, который позвонил Китаю, чтобы сказать: «Не волнуйтесь, мы не собираемся нападать. А если соберёмся, я обязательно вам позвоню». Ну и здесь примерно то же самое.



Администрация Байдена была настолько наивна, что думала, будто можно отправиться в Китай и вроде как подружиться с ними. Сказать: «Послушайте, мы на самом деле ваши друзья! Мы дадим вам кое-какие разведданные. Может быть, вы пойдёте переговорите с Путиным? Может быть, у нас получится с этим разобраться, прежде чем он введёт войска». Это же любительский уровень! Просто любительский уровень!



Когда я работал в комитете, в котором Вы были председателем, у нас были слушания о возникающих угрозах, мы приглашали экспертов и слушали про Россию и Китай. Потом я ушёл, а Вы ещё оставались. По всей видимости, это превратилось в комитет по импичменту. И я вот думаю, может быть, комитет палаты представителей по разведке отвлёкся от Китая и России в своём страстном желании покончить с Трампом?



ДЕВИН НУНЕС: Послушайте, Вы это знаете. Ведь мы в палате представителей вели расследование в отношении Китая*, и, кажется, они до сих пор пытаются этим заниматься. Но, по иронии судьбы, демократы во многом использовали Россию и Украину, сначала Россию, чтобы очернить республиканцев, создать целую мистификацию, в расследовании которой вы играли одну из ведущих ролей. А потом они стали использовать Украину.



И это действительно связало по рукам и ногам администрацию Трампа. Как можно вести серьёзные переговоры, если каждый раз, когда Путин и Трамп встречались, это было окружено фейковыми новостями, президенту Трампу даже объявляли импичмент… Так что (вести переговоры. — ИноТВ) становилось почти невозможно.



Знаете, вчера на (консервативной конференции. — ИноТВ) CPAC я высказывал мысль, которую и сейчас разделяю и которую считаю необходимым высказать снова. Всё это политика, грязная политика, фейк о России, бла-бла-бла… Послушайте, теперь это привело к тому, что гибнут люди! Вот к чему это ведёт. Это политика, вы ломаете жизни людям здесь, в Америке, не позволяете администрации вести переговоры — а потом люди гибнут. По-настоящему. Потому что война становится реальностью. Вот что происходит, когда мы не предпринимаем активных попыток предотвратить это. А ведь в этом весь смысл разведки и огромных вооружённых сил — в том, чтобы пытаться поддерживать стабильность в мире. Очевидно, что в данном случае этого не произошло.



Дата выхода в эфир 28 февраля 2022 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).