Американский конгрессмен: бездарный выход США из Афганистана привёл к обострению ситуации на Украине

Провал афганской операции ослабил позиции Вашингтона, чем воспользовался Владимир Путин, начав спецоперацию на территории Украины. Такое мнение в эфире Fox News высказал конгрессмен Тед Бадд. Более того, по его словам, просчёты администрации Байдена не ускользнули от внимания Китая, Ирана и КНДР, которые начали вести себя «агрессивнее».

К нам на Конференции консервативных политических действий присоединяется конгрессмен Тед Бадд. Конгрессмен, спасибо, что пришли. Мы это ценим.

ТЕД БАДД, американский конгрессмен: Рад быть с вами. Спасибо.

Итак, объясните мне. Вы ездили туда в 1991 году.

ТЕД БАДД: Да. Я был первокурсником в колледже Апаллачского государственного университета и отправился в поездку, в которой участвовали 405 американцев. Мы зафрахтовали самолёты «Аэрофлота» из Нью-Йорка, и примечательно, что они доставили жертв Чернобыля, которые спустя два года* (после аварии. — ИноТВ) страдали от последствий радиационного заражения. Их привезли в США на лечение.

Мы забронировали самолёты «Аэрофлота» и пробыли там 10 дней. Мы посетили Москву, Киев, а затем вернулись в Ленинград, который в то время менял своё название на Санкт-Петербург.

Интересно, а вы говорили о реакции, когда посещали Украину, которая тогда ещё формально была советской…

ТЕД БАДД: Она была частью СССР.

На вас был бейджик с русскими буквами.

ТЕД БАДД: Мое имя, моё полное имя Теодор было переведено на русский язык и написано кириллицей. А на Украине оскорбились из-за этого. Они хотели, чтобы оно было написано по-украински.

Любопытно. Но вас удивил уровень увлечённости украинцев нашей страной, или мы должны были это предвидеть?

ТЕД БАДД: О, нет. То, что мы наблюдаем, сейчас логичный итог. Трамп, простите, Путин пытается повернуть историю вспять и отменить то, что произошло в 1991 году.

Ага.

ТЕД БАДД: Нам стоило предвидеть это с самого начала. В своём обращении к нации в 2005 году он фактически сказал, что считает её (Украину. — ИноТВ) частью большой России. Но он, по сути, пытается восстановить величие России. Существуют стратегические причины, по которым ему хотелось бы защитить свой южный и западный фланг из-за равнинной местности. Мы это понимаем, но всё же то, что происходит, — зло. Украина — суверенное государство, и мы поддерживаем украинский народ.

Теперь ясно, что санкции не сработали. Они признают сейчас с трибуны Белого дома, что санкции никогда не сработают. Но лучше поздно, чем никогда. Судя по всему, конгресс готов одобрить миллиарды долларов в виде дополнительной помощи Украине, в том числе, насколько я знаю, 350 миллионов отводятся на военную помощь. Не слишком ли это запоздалое решение?

ТЕД БАДД: Запоздалое. Послушайте, мы не должны были оказаться в таком положении. Путин внимательно следил за нашим бездарным выводом войск из Афганистана. В результате позиции Америки оказались ослаблены. И проблема не ограничивается Украиной. Мы видим, как агрессивно ведёт себя Китай, Северная Корея и Иран. То есть существуют более серьёзные глобальные проблемы, помимо Украины, которые действительно негативно влияют на США, и всё началось из-за слабого президента, а не из-за уверенной позиции, которая была у нас раньше при президенте Трампе.

Иронично, что «джавелины» и «стингеры» потенциально… Это моё предположение, но если взглянуть на данные, то можно увидеть, что администрация Обамы фактически отказывалась помогать (Киеву. — ИноТВ) летальным оружием. Дональд Трамп и его администрация помогли. То есть оружие, поставка которого была одобрена пару лет назад, прямо сейчас используется для борьбы с русскими.

ТЕД БАДД: Совершенно верно. Во время российской агрессии в Крыму**, который был территорией Украины, Обама прислал одеяла и сухой паёк, но теперь мы видим, как летальная помощь президента Трампа позволяет им защищать свой суверенитет.

И как быстро это произойдёт? Исходя из вашего опыта работы в конгрессе, если эта помощь будет одобрена, могли бы мы её доставить до украинцев, если ситуация затянется?

ТЕД БАДД: Могли бы. Мне нужно ознакомиться с текстом. Я его ещё не видел. Мы слышим о сумме от 350 до 6,4 миллиарда долларов, которые запросила администрация Байдена. Послушайте, мы хотим оказать им помощь. Мы хотим убедиться, что знаем о содержании их предложения. Для дополнительных одеял и сухого пайка это очень большие деньги. Или всё же речь идёт об увеличении поставок летального оружия.

Именно о ней они сейчас просят.

ТЕД БАДД: Вот именно.

Ладно. Конгрессмен Тед Бадд, спасибо, что уделили нам время.

Дата выхода в эфир 26 февраля 2022 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).

** Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).