N-TV: на фоне украинских событий Пхеньян решил надавить на США ракетными испытаниями

После четырёхнедельной паузы КНДР возобновила ракетные испытания, пишет N-TV: северокорейская, предположительно баллистическая ракета, пролетела примерно 300 км и упала в открытое море. По мнению ряда экспертов, КНДР может попытаться использовать ситуацию на Украине для оказания давления на США.

КНДР возобновила свои ракетные испытания после четырёхнедельной паузы, сообщает N-TV. Согласно данным из Южной Кореи и Японии, вооружённые силы КНДР запустили одну, предположительно баллистическую ракету, в сторону открытого моря.

Издание отмечает, что ООН запретило Северной Корее испытания ракет, которые можно оснастить ядерной боеголовкой. В минувшем январе Пхеньян совершил семь ракетных испытаний, включая ракету средней дальности, способную достичь американского острова Гуам в Тихом океане.

Испытания состоялись в разгар специальной военной операции России на Украине, отмечает N-TV. По мнению ряда экспертов, Пхеньян может использовать происходящее на Украине для оказания большего давления на США и подталкивания Вашингтона к конкретным предложениям по новым переговорам. Издание напоминает, что переговорный процесс между США и КНДР по ядерной программе не действует уже три года. Эксперты из Южной Кореи также опасаются, что КНДР может продолжить работу по развитию своих ракет, в то время как внимание мира сконцентрировано на событиях на Украине.

Согласно данным японского Минобороны, запущенная КНДР ракета пролетела 300 км и упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Ввиду того что Япония и КНДР не имеют дипломатических отношений, Токио подал свой протест против ракетных испытаний через своё посольство в Пекине.