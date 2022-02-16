Times: землетрясения вблизи ядерного полигона КНДР вызвали опасения об утечке радиации

В последние дни в районе северокорейского подземного полигона Пунгери произошла серия небольших толчков. По мнению экспертов, эти землетрясения свидетельствуют о том, что испытания ядерного оружия, производимые в регионе ранее, изменили геологическое строение местности и повысили риск радиоактивного заражения, пишет The Times.

В районе северокорейского подземного полигона Пунгери произошла серия небольших землетрясений. Эти инциденты усилили опасения, что производимые здесь испытания ядерного оружия навсегда изменили геологическое строение региона и повысили риск утечки радиации, пишет The Times.

В течение последних пяти дней южнокорейские сейсмологи зафиксировали вблизи стратегического объекта, расположенного на севере КНДР, не менее четырёх землетрясений. При этом, по словам учёных, эти толчки были вызваны естественными причинами, а не взрывами, отмечает издание.

По утверждению Сеула, магнитуда колебаний варьировалась от 2,3 до 3,1 балла по шкале Рихтера. Ни одно из них не было достаточно мощным, чтобы причинить значительный физический ущерб. Однако тот факт, что они вообще происходят в районе, не подверженном сейсмическим аномалиям, вызывает беспокойство.

С 2006-го по 2017 год КНДР провела в Пунгери шесть ядерных испытаний, каждое из которых было мощнее предыдущего. На протяжении нескольких лет эксперт предупреждали об утечках радиации с горы Мантапсан, под которой были прорыты туннели. Более того, «ходили слухи, что в районе полигона рождаются дети с дефектами, а растительность погибает», обращает внимание The Times.

Власти Южной Кореи обнаружили высокий уровень радиации на телах перебежчиков, живших недалеко от Пунгери. Как утверждается, большинство из них страдали от мигрени, проблем со зрением, пониженного содержания лейкоцитов и болей в суставах.

Ещё в 2015 году китайские геологи и глава метеорологического агентства Южной Кореи били тревогу. По их прогнозам, подземные ядерные испытания могут вызвать обрушение Мантапсана, что, в свою очередь, приведёт к утечке радиации в атмосферу.

По мнению некоторых экспертов, так называемый синдром усталых гор уже поразил бывшие советские и американские подземные полигоны, включая Ренье Меса в Неваде. Предполагается, что сила повторяющихся ядерных взрывов ослабляет горную породу, особенно вдоль естественно образовавшихся трещин.

В сентябре 2017 года КНДР провела самое крупное ядерное испытание: его мощность оценивалась в 160 килотонн, то есть почти в 10 раз больше бомбы, сброшенной на Нагасаки. Взрыв вызвал землетрясение силой 6,3 балла, а через восемь минут последовал ещё один толчок силой 4,6 балла, по-видимому, вызванный обрушением внутри горы. Ещё два подобных колебания произошли в следующем месяце, напоминает издание.

Пхеньян приостановил ядерные испытания, после того как Ким Чен Ын начал дипломатическое сближение с Южной Кореей и США в 2018 году. В мае того же года в страну пригласили иностранных журналистов, чтобы они сняли взрыв входа, ведущего в туннели Пунгери.

Однако после срыва дипломатических переговоров КНДР начал беспрецедентную серию испытаний ракет малой и средней дальности. Кроме того, власти страны дали понять, что вскоре могут возобновить ядерные испытания, подчёркивает The Times.