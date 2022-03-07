France 2: на базу в Польше ежедневно прибывает до 18 самолётов с военной помощью для Украины

Военные базы в Польше стали транзитными пунктами, куда европейские страны доставляют грузы с вооружением для последующей отправки к украинской границе, сообщает France 2. Корреспондент телеканала побывал на одной из таких баз, где каждый день приземляется до 18 широкофюзеляжных самолётов и круглосуточно в обстановке максимальной секретности идёт их разгрузка.

Этот «воздушный мост» ежедневно посещает до 18 широкофюзеляжных самолётов, на борту — тонны вооружения и военной помощи. Через эту базу в Польше проходят транзитом поставки, обещанные украинской армии 20 европейскими странами: противотанковые гранатомёты, зенитные ракеты, автоматы, боеприпасы, а также продуктовые пайки. Работа ведётся круглосуточно и без выходных в обстановке максимальной секретности.

ВОЕННЫЙ: Здесь нельзя снимать или говорить с нами.

ЖУРНАЛИСТ: Хорошо. Нам следует уйти?

ВОЕННЫЙ: Да.

Таким образом, невозможно узнать точно, что в этих контейнерах, которые перевозят шесть грузовиков французской армии, прибывших на базу. Продукты потом перегружают в другие, более гражданские по виду грузовики. Они выезжают с базы и отправляются колоннами по 20 машин в сторону украинской границы. Такой спектакль уже несколько дней вызывает любопытство у местных жителей.

ЖИТЕЛЬ ПОЛЬШИ: Каждые полчаса здесь садится самолёт. Мы никогда не видели такие самолёты, для нас это что-то новое.

Согласно заявлению Пентагона, вся доставленная Украине военная помощь эффективно замедляет продвижение российских войск. Пока в НАТО не планируют идти дальше, хотя также увеличивают число военнослужащих.

ЛОРАН ДЕБОННЕ, спецкорреспондент французского телевидения в Польше: Тысячи солдат из стран — членов НАТО прибыли для подкрепления на все базы региона. Они постоянно участвуют в тренировках, чтобы повысить координацию военных действий между странами — членами Североатлантического альянса.