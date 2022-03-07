France 2: на базу в Польше ежедневно прибывает до 18 самолётов с военной помощью для Украины

Военные базы в Польше стали транзитными пунктами, куда европейские страны доставляют грузы с вооружением для последующей отправки к украинской границе, сообщает France 2. Корреспондент телеканала побывал на одной из таких баз, где каждый день приземляется до 18 широкофюзеляжных самолётов и круглосуточно в обстановке максимальной секретности идёт их разгрузка.
Этот «воздушный мост» ежедневно посещает до 18 широкофюзеляжных самолётов, на борту — тонны вооружения и военной помощи. Через эту базу в Польше проходят транзитом поставки, обещанные украинской армии 20 европейскими странами: противотанковые гранатомёты, зенитные ракеты, автоматы, боеприпасы, а также продуктовые пайки. Работа ведётся круглосуточно и без выходных в обстановке максимальной секретности.
ВОЕННЫЙ:Здесь нельзя снимать или говорить с нами.
ЖУРНАЛИСТ: Хорошо. Нам следует уйти?
ВОЕННЫЙ: Да.
Таким образом, невозможно узнать точно, что в этих контейнерах, которые перевозят шесть грузовиков французской армии, прибывших на базу. Продукты потом перегружают в другие, более гражданские по виду грузовики. Они выезжают с базы и отправляются колоннами по 20 машин в сторону украинской границы. Такой спектакль уже несколько дней вызывает любопытство у местных жителей.
ЖИТЕЛЬ ПОЛЬШИ:Каждые полчаса здесь садится самолёт. Мы никогда не видели такие самолёты, для нас это что-то новое.
Согласно заявлению Пентагона, вся доставленная Украине военная помощь эффективно замедляет продвижение российских войск. Пока в НАТО не планируют идти дальше, хотя также увеличивают число военнослужащих.
ЛОРАН ДЕБОННЕ, спецкорреспондент французского телевидения в Польше:Тысячи солдат из стран — членов НАТО прибыли для подкрепления на все базы региона. Они постоянно участвуют в тренировках, чтобы повысить координацию военных действий между странами — членами Североатлантического альянса.
Евросоюзу необходимо несколько лет для того, чтобы снизить зависимость от поставок российских энергоресурсов в некоторых секторах экономики. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
Результаты исследования, проведённого сервисами «Добро Mail.ru» и «Леди Mail.ru» накануне Международного женского дня, свидетельствуют о том, что большинство россиянок рады получить цветы, конфеты и духи на 8 Марта.
Согласно данным Минздрава Татарстана, за минувшие сутки госпитализация потребовалась 91 жителю республики с подтверждённым коронавирусом. По данным портала стопкоронавирус.рф, число таких пациентов достигло 100.
США приветствуют любые дипломатические усилия по прекращению огня на Украине, но при условии, что страна сохранит независимость и территориальную целостность, сказал американский госсекретарь Энтони Блинкен.
В контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза (КДК РФС) отреагировали на новость о намерении «Химок» подать протест из-за участия в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» форварда железнодорожников Яна Кухты.
Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского и член украинской делегации Михаил Подоляк после переговоров с российской стороной заявил, что есть небольшие подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров на Украине.