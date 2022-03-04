NYT: оружие НАТО потоком идёт на Украину — и альянс рискует конфликтом с Россией

Хотя страны НАТО и ЕС и настаивают, что не собираются воевать с Россией, они активно помогают Украине различными смертоносными вооружениями, чтобы та дала отпор Москве, пишет The New York Times. Вместе с тем, как отмечает газета, такая позиция всё равно чревата конфликтом с Россией, так как последняя может расценить такие шаги как неприкрытое вмешательство.

Голландцы поставляют Украине зенитные ракетные комплексы, эстонцы — противотанковые ракеты Javelin, поляки и латыши — ракеты Stinger, чехи — пулемёты, снайперские винтовки, пистолеты и боеприпасы, пишет The New York Times.

Даже такие в прошлом нейтральные страны, как Швеция и Финляндия, поставляют Киеву оружие. Даже Германия, которая терпеть не может поставлять вооружения в зоны конфликтов, помогает Украине «Стингерами» и другими ракетами.

В целом около 20 стран — большинство из них члены НАТО и ЕС, но не все — поставляют Украине оружие, чтобы та дала отпор российским войскам или же вооружила повстанцев, если до этого дойдёт. В то же время НАТО перебрасывает в государства, граничащие с Россией и Белоруссией, военную технику и дополнительно 22 тыс. солдат в целях усиления сдерживания.

Ввод российских войск на Украину объединил Европу, все помыслы которой на данный момент сосредоточены на угрозе европейской безопасности, исходящей со стороны Москвы. «За последние шесть дней европейская безопасность и оборона проделала путь больший, чем за последние два десятилетия», — отметила по этому поводу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Однако на данный момент не вполне понятно, успеет ли европейское оружие прибыть на поле боя вовремя, чтобы внести свою лепту. Но как бы Брюссель ни гордился своими усилиями, эта стратегия может спровоцировать более широкий конфликт и возможное возмездие со стороны Путина. Ведь поток военной помощи, идущий из Польши на Украину в форме в том числе и смертоносных вооружений, предназначен всё же для убийства российских солдат.

Путин и так полагает, что, оказывая Украине помощь, НАТО угрожает или даже хочет уничтожить Россию. Это следует как из его недавних заявлений, так и из решения привести в режим особой готовности свои силы сдерживания, чтобы предупредить Европу и США о рисках вмешательства.

Мировые войны начинались и из-за меньших конфликтов. Учитывая же, что боевые действия развернулись неподалёку от НАТО, существует опасность того, что в конфликт неожиданным образом будут втянуты посторонние государства.

Хотя генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и предупредил о недопустимости просчётов и недопонимания в сложившейся обстановке, а альянс и ЕС ясно дали понять, что их солдаты не будут воевать с Россией, они активно помогают украинцам в обороне.

Уже несколько дней западное оружие идёт на Украину в относительно больших, но доподлинно неизвестных количествах. При этом если удастся его быстро бросить в бой, оно может оказать влияние на ход конфликта.

Французы говорят, что военные ЕС пытаются координировать поставки Украине. Великобритания и США занимаются тем же и даже создавали структуру под нарочито нейтральным названием Международный координационный центр по оказанию помощи. Однако сомнительно, что это название собьёт Путина с толку.

Даже если границу Украины не пересечёт ни один солдат НАТО и даже если колонны с военной техникой будут доставляться к границе подрядчиками на обычных грузовиках, такие шаги Москва, скорее всего, воспримет как практически открытое вмешательство альянса.

Поставки Украине, чтобы та могла «врезать» России, — это, по словам заместителя директора Королевского института оборонных исследований Малкольма Чалмерса, хорошая идея, «но чем больше они набирают обороты, тем больше начинаешь задаваться вопросом, как на это отреагирует Путин».

Чалмерс считает, что с российской точки зрения ветераны НАТО, которые помогают украинцам и обучают их, «могут рассматриваться Москвой как западный эквивалент «зелёных человечков» в Крыму. При этом всегда существует риск случайного нарушения российским самолётом воздушного пространства НАТО, что может привести к не самым хорошим последствиям, что видно на примере сбитого Турцией российского Су-24 в 2015 году.

По мнению постпреда США в НАТО Дугласа Люта, дополнительные поставки ракет класса «земля — воздух» вроде «Стингеров» и противотанковых вооружений вроде Javelin крайне важны, как и средства безопасной связи, необходимые в том случае, если русские отключат интернет.

«На территории НАТО мы должны быть Пакистаном», — отметил он, имея в виду накопление припасов в Польше и организацию снабжения украинцев таким же образом, как Пакистан снабжал талибов* в Афганистане.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.