FAZ: может быть направлено против венгров — Орбан запретил транзит оружия на Украину по своей территории

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не позволит другим странам поставлять оружие на Украину «через её суверенную территорию», сообщает Frankfurter Allgemeine. По словам Орбана, оставаться в стороне от событий на Украине — «в интересах венгерского народа». При этом масштабы гуманитарной помощи «беспрецедентны»: как утверждает издание, подобным образом Орбан хочет показать себя «защитником венгерского меньшинства» на Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается «сохранять нейтралитет», оставаясь при этом приверженным союзническим обязательствам в рамках НАТО. С одной стороны, он уверяет, что поддерживает решения НАТО и Евросоюза в вопросе Украины и «изо всех сил» опровергает сообщения о том, что Венгрия затягивает согласование санкционных мер в ЕС. С другой стороны, он заявляет, что Венгрия ни в коем случае не позволит «втянуть себя в конфликт на соседней Украине» ни за счёт вовлечения своих солдат, ни за счёт поставок оружия, пишет Frankfurter Allgemeine.

По сути, до минувших выходных эту позицию занимала и Германия. Но в то время как Берлин двинулся в том же направлении, что и большинство других государств Североатлантического альянса, Орбан повернул в другом. Он заявил, что Венгрия не позволит другим странам поставлять оружие на Украину «через её суверенную территорию». При этом ранее в Брюсселе Венгрия вместе со всеми остальными странами ЕС поддержала решение о предоставлении Украине оружия.

По словам Орбана, оставаться в стороне от этих событий — «в интересах венгерского народа». По этой причине Венгрия не будет посылать оружие или военнослужащих на Украину и не разрешит транзит таких грузов по своей территории. Эта позиция обосновывалась тем, что в Закарпатской области на западе Украины проживает более 100 тыс. этнических венгров. По мнению Орбана, из-за таких поставок их безопасность окажется под угрозой.

В то же время правительство Венгрии подчеркнуло, что страна оказывает Украине гуманитарную помощь и открывает границы страны для беженцев. Как заявил госсекретарь Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Тамаш Менцер, на Закарпатье уже доставлено 100 тыс. литров топлива и 30 тонн продовольствия. По его словам, в настоящее время Венгрия проводит «крупнейшую гуманитарную операцию в истории страны» на общую сумму 600 млн форинтов. Пресс-секретарь правительства сообщила, что Венгрия «с распростёртыми объятиями» приняла уже 90 тыс. беженцев с Украины. Она подчеркнула, что им оказывается вся необходимая помощь.

Как утверждает издание, «беспрецедентные масштабы» помощи указывают на её адресата. Орбан считает себя «защитником венгерского меньшинства» на Украине. Само по себе это неудивительно: Германия также следит за германскими меньшинствами в других странах.

Однако в случае с Венгрией и Украиной это вызывало споры в течение многих лет. Критика Орбаном Киева и его политики в отношении меньшинств «поразительно согласуется» с заявлениями из Москвы, отмечает автор статьи. После начала спецоперации России на Украине в Венгрии возник вопрос о лояльности венгроязычных украинцев. В этой ситуации Орбан «отделяет интересы этой части населения» от интересов украинского государства и других украинцев.

На пресс-конференции Орбан ответил на требования оппозиции о поставках оружия на Украину: «Нельзя настаивать на том, чтобы Венгрия отправила оружие на Украину, потому что мы находимся в соседней стране и это оружие может быть использовано для стрельбы по венгерскому народу, потому что в Закарпатской области Украины тоже живут венгры и оттуда тоже набирались солдаты».

Таким образом, возражения Орбана «имеют размах, выходящий за рамки — тоже не совсем второстепенного — практического вопроса о том, будет ли иметь какое-либо значение для переброски вооружения и техники для украинских вооружённых сил 140-километровый венгерско-украинский участок границы», утверждает Frankfurter Allgemeine.