Süddeutsche Zeitung Оригинал

SZ: должны были остаться в Польше — поток беженцев с Украины превысил все ожидания немецких властей

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Число украинских беженцев, пересекающих границу Германии, постоянно растёт: только в воскресенье в Берлин прибыло не менее 13 тыс. человек, пишет Süddeutsche Zeitung. Германия столкнулась со значительно большей волной, чем предполагалось изначально — большинство беженцев, вероятно, должны были остаться в Польше или других соседних с Украиной странах. Правительство ФРГ ищет варианты для их размещения — и воздерживается от общих прогнозов.
SZ: должны были остаться в Польше — поток беженцев с Украины превысил все ожидания немецких властей
AP

Масштабная волна беженцев с Украины постепенно накрывает и Германию. Берлин стал первой федеральной землёй ФРГ, заявившей об этом. «Как и в последние несколько дней, сегодня мы снова ожидаем около 10 тысяч человек», — заявила правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай в понедельник. За последние несколько дней Берлин принял десятки тысяч беженцев с Украины. По данным властей, только в воскресенье в Берлин прибыло не менее 13 тыс. человек, пишет Süddeutsche Zeitung.

Однако для многих Берлин — это «станция, а не пункт назначения». Большинство беженцев, прибывающих в Берлин поездом, продолжают свой путь дальше. Другие федеральные земли подтверждают этот факт. В настоящий момент в государственных центрах первичного приёма беженцев в Баден-Вюртемберге размещено 1053 беженца с Украины, а в Северном Рейне — Вестфалии — около 1200. С пятницы только в Баварии было зарегистрировано почти 10 тыс. украинских беженцев.
 
Гиффай неоднократно обращалась за помощью к федеральному правительству. Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев направило в Берлин 10 мобильных регистрационных бюро и 20 сотрудников. С понедельника они оказывают поддержку берлинским властям.
 
Федеральное правительство и правительства федеральных земель работают в тесной координации и пытаются распределять беженцев с Украины по всей стране. «С самой первой минуты все федеральные земли предлагали поддержку», — заявил пресс-секретарь министра внутренних дел Нэнси Фезер. 
 
По словам пресс-секретаря Фезер, у частных лиц в Германии есть «непреодолимое желание помочь» беженцам. Однако пожертвования в виде различных предметов или одежды не всегда полезны, поэтому федеральное правительство советует тем, кто готов помочь, совершать денежные пожертвования. Размещение в частных квартирах также должно быть согласовано с ответственными органами, чтобы те могли сохранять контроль над ситуацией.
 
Бавария создала веб-сайт для публикации предложений о размещении беженцев в своих квартирах. Жители Мюнхена уже предложили свыше 700 мест. Организаторы заявили, что они всё ещё ищут дополнительные помещения. Кроме того, им требуются денежные пожертвования и переводчики.
 
В понедельник стало ясно, что правительство Германии также ожидает значительно большее число беженцев с Украины, чем предполагалось ранее. Буквально несколько дней назад в Берлине заявляли, что изначально правительство рассчитывало лишь на «среднее четырёхзначное число». Большинство беженцев, вероятно, должны были остаться в Польше или других соседних с Украиной странах. За весь период с начала кризиса на немецких вокзалах и в приграничных районах федеральная полиция зарегистрировала 50 294 беженца с Украины.
 
Однако реальное число беженцев может быть и выше, поскольку украинцы не обязаны регистрироваться на территории Германии. Они имеют право находится в стране 90 дней без оформления визы. Только после этого, т. е. если они планируют оставаться в течение более длительного срока, начинают применяться специальные правила ЕС. Согласно этим правилам, беженцы с Украины могут находиться в Германии в течение одного года без прохождения процедуры предоставления убежища. Этот срок может быть продлён до трёх лет.
 
В соответствии с законом «О пребывании, трудовой деятельности и интеграции иностранных граждан на территории Германии» военные беженцы имеют право на социальные пособия и доступ к рынку труда. Все расходы лежат на федеральных землях. Тем не менее федеральное правительство намерено поддержать их «в меру своих возможностей». Сообщается, что министр внутренних дел Фезер и министры федеральных земель работают в тесной коррдинации. Например, по словам пресс-секретаря Фезер, Институт федеральной недвижимости в настоящее время изучает, «где ещё можно найти возможности для размещения». Предполагается, что в краткосрочной перспективе правительство ФРГ сможет предоставить около 5 тыс. дополнительных мест.
 
Правительство Германии не решается спрогнозировать общее число беженцев. Многие люди хотели бы быстрее переехать к друзьям и родственникам в другие страны Европы. Их также нельзя принуждать оставаться в учреждениях для приёма беженцев. Фезер объявила, что в четверг она отправится в Польшу, чтобы получить представление о ситуации с размещением беженцев там.
 
Сообщение о том, что вблизи немецко-польской границы федеральная полиция проверяла людей, въезжающих в страну с Украины, из-за их цвета кожи и внешности, вызвало масштабную критику. Такие проверки, известные как «этническое профилирование», запрещены. Кроме того, «щедрая практика приёма» украинских беженцев распространяется и на граждан третьих стран, студентов или лиц, ищущих убежища, которым пришлось бежать с Украины. На вопрос о том, как правительство ФРГ собирается предотвратить въезд в страну лиц, представляющих угрозу, или экстремистов вместе с большим количеством беженцев, представитель министерства внутренних дел ответил, что в данном случае речь идёт преимущественно о женщинах и детях. Кроме того, федеральная полиция «значительно усилила своё присутствие» в приграничной зоне. Она «внимательно следит» за тем, чтобы «возможные преступники не смогли попасть в страну», отмечает Süddeutsche Zeitung.
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