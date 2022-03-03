CNN: «почти поголовно женщины и дети» — Украину покинул уже миллион человек
Эксперты предупреждают, что Европе, возможно, грозит крупнейший кризис беженцев этого века. Сегодня ООН заявила, что с момента ввода российских войск с Украины бежал уже миллион человек. Большинство из них переходят польскую границу, в то время как более 100 тысяч ищут убежища в Венгрии. Корреспондент CNN Айван Уотсон расскажет подробнее о том, в каких условиях оказались беженцы.
Поезд в безопасную зону прибывает с 20-минутным опозданием. Он приехал с Украины, доставив сюда гражданских, бегущих из новой зоны боевых действий. Чётко организованная процессия из семей, которые по одиночке выходят из поездов; экспатрианты из Южной Азии и Африки и, разумеется, украинцы — всех их встречают венгерские чиновники и соцработники.
Каждому выдают по «билету солидарности», который даёт право на бесплатное место на поезд до венгерской столицы, где их ждёт остальная помощь.
БЕЖЕНЕЦ: Они помогли нам во время переезда. Мы путешествовали с едой, Wi-Fi и со всем необходимым. Даже отелями обеспечили.
Среди новоприбывших — Анастасия Хранкина, её сын Марк и её кот.
АНАСТАСИЯ ХРАНКИНА, бежала из Киева: Его зовут Шарик.
Они бежали из Киева в самый первый день операции.
АНАСТАСИЯ ХРАНКИНА: Два дня назад я думала, что этот конфликт закончится всего за пару дней и нам не придётся покидать Украину. Но сейчас я просто не могу строить никаких планов. Не знаю, когда снова увижу свою семью.
Украинские беженцы почти поголовно — женщины и дети. Здесь нет мужей и отцов: мужчинам призывного возраста приказали остаться, чтобы защищать страну.
Вы вернётесь на Украину?
ДОКТОР АЛЕКСАНДРА ШУЛЕНИНА: Наверняка.
Александра Шуленина была в деловой поездке, когда Россия ввела войска. Теперь она спешит на Украину за своими детьми.
АЛЕКСАНДРА ШУЛЕНИНА: Мой муж настаивает на том, чтобы я защитила детей. Так что я еду к своему сыну, племяннице, чтобы затем отправиться в Европу, там нас ждёт друг. Он же (муж. — ИноТВ) останется там, чтобы защищать нашу страну.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 03 марта 2022 года.
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