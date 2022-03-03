CNN: «почти поголовно женщины и дети» — Украину покинул уже миллион человек

По мнению экспертов, Европе грозит сильнейший миграционный кризис этого века, учитывая, что, спасаясь от конфликта, с Украины бежал уже миллион человек, передаёт CNN. При этом, как отмечает канал, в основном в Европу с Украины едут женщины и дети, поскольку мужчины призывного возраста остаются.

Эксперты предупреждают, что Европе, возможно, грозит крупнейший кризис беженцев этого века. Сегодня ООН заявила, что с момента ввода российских войск с Украины бежал уже миллион человек. Большинство из них переходят польскую границу, в то время как более 100 тысяч ищут убежища в Венгрии. Корреспондент CNN Айван Уотсон расскажет подробнее о том, в каких условиях оказались беженцы.

Поезд в безопасную зону прибывает с 20-минутным опозданием. Он приехал с Украины, доставив сюда гражданских, бегущих из новой зоны боевых действий. Чётко организованная процессия из семей, которые по одиночке выходят из поездов; экспатрианты из Южной Азии и Африки и, разумеется, украинцы — всех их встречают венгерские чиновники и соцработники.

Каждому выдают по «билету солидарности», который даёт право на бесплатное место на поезд до венгерской столицы, где их ждёт остальная помощь.

БЕЖЕНЕЦ: Они помогли нам во время переезда. Мы путешествовали с едой, Wi-Fi и со всем необходимым. Даже отелями обеспечили.



Среди новоприбывших — Анастасия Хранкина, её сын Марк и её кот.

АНАСТАСИЯ ХРАНКИНА, бежала из Киева: Его зовут Шарик.

Они бежали из Киева в самый первый день операции.

АНАСТАСИЯ ХРАНКИНА: Два дня назад я думала, что этот конфликт закончится всего за пару дней и нам не придётся покидать Украину. Но сейчас я просто не могу строить никаких планов. Не знаю, когда снова увижу свою семью.

Украинские беженцы почти поголовно — женщины и дети. Здесь нет мужей и отцов: мужчинам призывного возраста приказали остаться, чтобы защищать страну.

Вы вернётесь на Украину?

ДОКТОР АЛЕКСАНДРА ШУЛЕНИНА: Наверняка.

Александра Шуленина была в деловой поездке, когда Россия ввела войска. Теперь она спешит на Украину за своими детьми.

АЛЕКСАНДРА ШУЛЕНИНА: Мой муж настаивает на том, чтобы я защитила детей. Так что я еду к своему сыну, племяннице, чтобы затем отправиться в Европу, там нас ждёт друг. Он же (муж. — ИноТВ) останется там, чтобы защищать нашу страну.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 03 марта 2022 года.