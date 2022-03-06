ABC News: беженцы иностранного происхождения сталкиваются с расизмом при попытке покинуть Украину
Тревожные сообщения о дурном обращении с беженцами африканского, индийского и ближневосточного происхождения на Украине. На Украине десятки тысяч зарубежных студентов, многие из них пытаются покинуть страну, и некоторые заявляют, что с ними обращаются, как с людьми второго сорта. Репортаж корреспондента ABC Маркуса Мора.
КРИКИ: У нас нет оружия! У нас нет оружия!
В разгар массового исхода — будоражащие сообщения о расизме и насилии у врат свободы.
КРИКИ: Мы студенты!
Границу Украины уже пересекли более миллиона человек. Они бегут от военных бедствий. По оценкам, это самое большое число людей, покинувших свои дома, за самый короткий период со времён Второй мировой войны. И их число продолжает расти.
Однако небелые беженцы — из Африки, Индии и стран Ближнего Востока — сообщают о дискриминации.
КРИКИ: Это нечестно! Это нечестно!
ДЖИХАН ЙЫЛДЫРАЙ, гражданин Турции, работающий в Киеве: Я не думаю, что все украинцы — расисты или что-то в этом роде. Но на границе солдаты и полиция, по-моему, вели себя крайне расистски. И все темнокожие, и особенно арабы… Я видел, что их били, на них направляли оружие ночью…
АКСЕЛЬ ЭБАЛАНКЕ, студентка из Конго: Когда мы достигли границы, нам пришлось ждать много часов, чтобы только поставить штемпель о выезде. Украинцы имели право ехать на автобусе, а мы должны были идти пешком. Мы были шокированы.
ВОПРОС: А кто так сделал?
АКСЕЛЬ ЭБАЛАНКЕ: Должна сказать правду, это была украинская полиция.
На Украине почти 80 тысяч иностранных студентов, по большей части в крупных городах, таких как серьёзно пострадавший Харьков. Деньги, которые они тратят на обучение, имеют существенное значение для украинской экономики. По данным украинского Министерства образования и науки, каждый студент тратит до 8 тысяч долларов в год.
АКСЕЛЬ ЭБАЛАНКЕ: Мы прибыли на Украину не как просители убежища, мы прибыли как иностранные студенты. Мы заплатили деньги. Большие деньги.
Однако в разгар гуманитарного кризиса эти студенты говорят, что с ними обращаются, как с «другими». Они сообщают, что им приходится дольше ждать в очереди. В Twitter хэштег «Африканцы на Украине» выдаёт множество видео, на которых полиция отказывается пропускать людей в автобусы.
КОРРИН СКАЙ, студентка-медик из Великобритании: Похоже, что есть иерархия. Сначала украинцы, на втором месте индийцы, а африканцы на последнем месте.
Это Коррин Скай, студентка-медик из Великобритании. Она жила на Украине, когда Россия ввела войска. Её семья достигла Румынии и сейчас в безопасности. Но сама она рассказала, что при пересечении границы была явная сегрегация.
КОРРИН СКАЙ: Для них приоритет — украинцы, покидающие Украину. А мы, студенты, приехавшие из разных стран, чтобы получить образование и дать своим родным и близким лучшую жизнь, мы их меньше всего волнуем.
На своей странице GoFundMe Скай собрала почти 60 тысяч долларов для африканцев, которым трудно выбраться с территории Украины.
Дата выхода в эфир 05 марта 2022 года.
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