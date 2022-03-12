Холодные батареи, перенос производств и возвращение угля — Das Erste узнал, к чему приведёт Германию отказ от российского газа

Даже если Германии удастся «разработать альтернативы российским энергоносителям», избавление от энергозависимости обойдётся ей дорого, пишет Das Erste. По данным Института Брейгеля, около половины импортируемого в ЕС российского газа «невозможно заменить». В противном случае Германии придётся снизить температуру батарей в домах, перенести некоторые производства за границу, а также вернуться к угольной и атомной энергетике — и это далеко не весь список.

Германия перестанет зависеть от энергопоставок из России в двух случаях: либо сама Россия решит прекратить поставки природного газа, либо Германии удастся «разработать альтернативы российским энергоносителям», как недавно выразился канцлер ФРГ Олаф Шольц. При этом он добавил: «Но это не случится в одночасье». Германия в настоящее время всё ещё зависит от импорта нефти, угля и прежде всего природного газа, пишет Das Erste.

Может ли Европа стать независимой от российского газа? Да, но не без значительных затрат — таков ответ Института Брейгеля, бельгийского аналитического центра. В настоящее время ЕС получает 40% своего природного газа из России. Экономист Георг Захман поясняет, что примерно половину этого объёма можно заменить поставками из других стран — Норвегии и Северной Африки, а также поставками сжиженного природного газа (СПГ) из США и Катара. Однако для этого требуется соответствующая подготовка: терминалов для приёма такого газа и подготовки его к использованию в Германии пока нет. Недавно правительство Германии объявило о строительстве двух терминалов в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене. Ранее предполагалось, что на их возведение уйдёт по меньшей мере три года, однако теперь их необходимо будет построить «как можно скорее».

Но без энергосбережения обойтись не получится: по данным Института Брейгеля, около половины импортируемого в ЕС российского газа «невозможно заменить». Так что, отмечает Захман, в таком случае останется один-единственный вариант — снизить температуру батарей в домах. Он ссылается на расчёты Международного энергетического агентства: «Если мы снизим температуру на один градус, мы сэкономим 7,5 процента газа, используемого для отопления». Таким образом, по его словам, каждый сможет внести существенный вклад.

Но самый большой вклад всё-таки будет вынуждена внести промышленность. Так как природный газ нужен, например, для производства удобрений, Захман предполагает, что перенос некоторых производств из Германии неизбежен. Однако член экспертного совета правительства Германии и профессор экономической теории университета Эрлангена — Нюрнберга Вероника Гримм считает, что резкого обвала экономики не случится. «Я предполагаю, что производственные мощности не будут простаивать, а компании переориентируются и будут искать новые бизнес-направления».

Другие отрасли промышленности, например сталелитейное и химическое производство, где для выработки тепловой энергии также требуется природный газ, работают над переходом на возобновляемые источники энергии. Пока же в качестве альтернативы они могли бы использовать нефть или уголь, но в долгосрочной перспективе им всё-таки придётся перевести производство на «зелёный» водород.

Природный газ используется не только для отопления и промышленности, но и для производства электроэнергии. Чтобы компенсировать возможные потери, политики из ХДС и ХСС ставят под сомнение запланированный отказ от бурого угля и атомной энергетики. Но правительство Германии проявляет сдержанность: в качестве резерва должны использоваться только те электростанции, которые работают на буром угле. При этом правящая коалиция исключает возможность продления срока службы атомных электростанций. По мнению Захмана, угольная и атомная энергетика, безусловно, смогут сослужить службу в кризисной ситуации и в переходный период.

Как отмечает издание, всё это немаловажно с точки зрения затрат на электроэнергию и отопление, а также повышения общего уровня цен. Экономисты пока не осмеливаются прогнозировать будущий уровень инфляции. По мнению Вероники Гримм, правительство Германии в любом случае будет вынуждено облегчить бремя, возлагаемое на людей с более низким уровнем дохода, — с помощью уменьшения сборов, снижения налогов и адресной поддержки.

Так или иначе фактор времени имеет решающее значение: переход на возобновляемые источники энергии, на «зелёную» экономику уже начался. «Теперь он ускорится по многим направлениям», — считает Гримм. В долгосрочной перспективе добиться независимости от поставок энергоресурсов из России возможно, но чем быстрее это произойдет, тем сложнее придётся Германии, отмечает Das Erste.