Das Erste: Германия против — на саммите ЕС в Версале продолжаются споры об отказе от российских энергоресурсов

На саммите в Версале главы государств и правительств ЕС изо всех сил пытаются выработать общую позицию по вопросу дальнейших отношений с Россией, пишет Das Erste. Однако им не удаётся избежать споров: страны Прибалтики и Польша призывают ввести запрет на импорт газа и нефти из России, в то время как Германия опасается дестабилизации Европы из-за высоких цен на энергоносители. По словам Олафа Шольца, необходимо обеспечить, чтобы последствия санкций для Европы оставались «как можно меньшими».

В начале двухдневного саммита глав государств и правительств стран — членов ЕС в Версале разгорелся спор об отказе от поставок нефти, газа и угля из России. Германия выступает против запрета на импорт, однако некоторые страны считают эту позицию неприемлемой, пишет Das Erste.

«Я убеждён, что мы должны принять решение о прекращении импорта энергоносителей из России, чтобы посадить Путина за стол переговоров», — заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. За энергетическое эмбарго выступили также Польша и Литва: из-за него Россия может лишиться своего основного источника дохода, что затруднит финансирование спецоперации на Украине.

«В настоящее время нет другого способа обеспечить энергопоставки в Европу для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц ещё в понедельник. В Версале он добавил, что санкции призваны убедить Россию прекратить военную операцию на Украине. В то же время, однако, необходимо обеспечить, чтобы последствия для Европы оставались «как можно меньшими».

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также высказалась против запрета на импорт. По её словам, запрет означал бы, что через несколько недель Германия останется без электричества и тепла. В ходе визита в Приштину она заявила, что это было бы «подарком российскому президенту, желающему дестабилизации Европы».

По оценкам брюссельского аналитического центра Bruegel, страны ЕС тратят около €380 млн в день на газ и почти €362 млн на нефть из России. За счёт поставок из России большую часть своих энергетических потребностей покрывают Германия, Австрия и Венгрия.

«Мы должны избавиться от зависимости от российских энергоресурсов», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, к 2027 году ЕС должен отказаться от импорта газа и нефти из России. Она пообещала, что Еврокомиссия представит соответствующий план в середине мая.

Поводом для разногласий участников саммита в Версале стало и вступление Украины в ЕС. Такие страны, как Эстония и Литва, высказались за обсуждение ускоренной процедуры. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что «дать возможность этим людям осуществить свою европейскую мечту» — моральный долг ЕС. По её словам, украинцы «борются и за Европу».

Украина надеется на быстрое вступление в ЕС. «Мы не хотим поблажек. Но мы хотим, чтобы это произошло в срочном порядке, в течение нескольких лет», — подчеркнул посол Украины в Германии Андрей Мельник. В 2017 году ЕС и Украина заключили соглашение об ассоциации.

«Ускоренной процедуры вступления в ЕС не существует», — заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель также напомнил об условиях членства в ЕС. Так называемые копенгагенские критерии содержат определённые требования к демократии, экономике и верховенству права стран, желающих вступить в ЕС.

Однако главы 27 государств и правительств намерены «проявить солидарность». Среди предложений — более основательное подключение Украины к внутреннему рынку ЕС и европейской энергосистеме, участие представителей правительства в саммитах ЕС и предоставление студентам доступа к программе Erasmus. Франция предлагает распространить «новые формы сближения с ЕС» на Грузию и Молдову.

Предметом обсуждений стали и последствия украинского кризиса для экономики ЕС. Франция, по-видимому, рассматривает возможность создания нового фонда восстановления, как во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Эту инициативу поддерживает и Италия.

Германия и Нидерланды, похоже, выступают против новых займов. Они предполагают, что пакет экономической помощи в размере €800 млрд, предназначенный для преодоления последствий коронавируса, должен быть израсходован в первую очередь, отмечает Das Erste.