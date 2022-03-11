Politico: саммит ЕС показал, что Нидерланды не хотят видеть Украину в Евросоюзе

Нидерланды ещё в 2016 году провели референдум, который показал, что жители этой страны не хотят, чтобы ЕС заключал с Украиной соглашение об ассоциации. И теперь перед саммитом ЕС премьер-министр Нидерландов заявил, что и он, и представители всех стран Западной Европы, с которыми он общался, не хотят давать зелёный свет ускоренному принятию Украины в ЕС, пишет Politico.

Нидерланды снова возглавили группу «прижимистых» стран на саммите Европейского совета, но в этот раз речь идёт не об общем долге, но о том, чтобы в ускоренные сроки принять Украину в ЕС, пишет Politico.

Главы стран ЕС собрались в Версале, чтобы обсудить ситуацию, и перед этим президент Украины призвал их принять его страну в ЕС по «новой специальной процедуре»: «Наша цель — быть вместе со всеми европейцами. Я уверен, это возможно».

Но голландские дипломаты, и премьер-министр Марк Рютте в первую очередь, суют палки в колёса такому приглашению. Так, прибыв в Версаль, Рютте заявил, что сейчас слишком рано обсуждать заявку Украины, но, по его словам, в Западной Европе есть единодушие, что никакого ускорения естественного процесса для Украины быть не должно. Он напомнил, что этот процесс занимает год: «Все страны в западной части Европы, с которыми я общался, говорят, что не должно быть экспресс-процедуры». По словам голландских дипломатов, ускоренное принятие Украины в ЕС может спровоцировать негативную реакцию Путина.

Автор статьи напоминает, что в 2016 году по инициативе нидерландского политика Тьерри Боде был организован референдум, не имевший обязательного статуса. По его итогам оказалось, что большинство жителей Нидерландов выступают против заключения с Украиной соглашения об ассоциации с ЕС. На сегодняшний день Боде поддерживает Путина, пишет в Twitter: «Путин прав, Запад ведёт себя как бандит». Он также призывал Запад не нагнетать обстановку и принять нейтральный статус Украины.

Но Нидерланды всё же ратифицировали соглашение об ассоциации с Украиной. С тех пор Киев продвигается по пути требуемых Брюсселем реформ, но иногда весьма медленно, пишет автор статьи.

На слова премьер-министра Нидерландов Украина отреагировала довольно жёстко. «Голландцы, почти убив соглашение об ассоциации из-за своей «терпимости» к российским прислужникам, теперь готовы наказать Украину во второй раз, убивая надежду». Украинцы любят напоминать, что протесты 2013-2014 годов у них случились именно в поддержку политического и торгового соглашения с ЕС.

По словам экспертов, у Рютте прагматические инстинкты, он скорее будет помогать Зеленскому сейчас, чем давать ему членство в ЕС, что поможет Украине в отдалённой перспективе. Под помощью сейчас подразумевается военное содействие, деньги и помощь украинским беженцам.

При этом в поддержку вступления Украины в ЕС высказываются Польша и Эстония. Глава Европейского совета Шарль Мишель предложил компромиссный текст общего заявления, но Рютте настоял, чтобы включить туда упоминание о необходимых для вступления в ЕС реформах, которые расписаны на 88 тыс. страницах.

В целом, процесс принятия в ЕС ещё никогда не проходил по ускоренному варианту. Но в Евросоюзе всё возможно, если все члены единогласно этого захотят, пишет автор статьи в Politico.