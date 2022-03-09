FAZ: британцы возмущены нежеланием Джонсона пускать беженцев с Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон постоянно заявляет о «щедрости» Великобритании в вопросе приёма беженцев с Украины, пишет Frankfurter Allgemeine. Однако на деле всё обстоит иначе: британские пограничники отказывают во въезде в страну большинству украинцев — пока до острова добрались лишь 300 человек. Недовольство действиями Джонсона растёт как среди рядовых граждан, так и среди политиков — своё возмущение высказал даже министр обороны.

Наталья, мать четверых детей, живёт в Лондоне и подрабатывает штукатуром. Её муж Василий — плотник. Наталья переживает за своих родителей, живущих в Черновцах. Боевых действий там пока не ведётся, но она хотела бы помочь им уехать. «Они вообще могут приехать к нам в Лондон? И как?» — спрашивает она на ломаном английском, пишет Frankfurter Allgemeine.

Подобными вопросами задаются большинство украинцев в Великобритании. В отличие от стран ЕС, Великобритания не открывала своих границ. За последние несколько дней во французском приграничном городе Кале британские пограничники отказали во въезде в страну сотням украинцев. Фотографии отвергнутых беженцев встревожили некоторых украинцев и возмутили многих британцев. Лейбористская партия сетует, что правительство «бросает беженцев на произвол судьбы». Во вторник своё возмущение выразил даже министр обороны Бен Уоллес: обратившись к министру внутренних дел, он отметил, что процесс «идёт недостаточно быстро».

Министр внутренних дел Прити Пател и премьер-министр Борис Джонсон продолжают говорить о «щедрости» и «двух путях в королевство». Однако за этим скрывается множество деталей: от беженцев требуют слишком многого и заставляют ждать слишком долго. Первый путь — приём по «квоте для гуманитарных беженцев». Однако пока неясно, как именно будет организован этот процесс. Пател постоянно ссылается на то, что Великобритания ведёт переговоры со странами ЕС.

Отобранные по квоте беженцы должны доказать, что в Великобритании у них имеется «спонсор». После ряда протестов кабинет министров на некотрое время поставил эти правила под сомнение, однако затем всё-таки оставил без изменений. По мнению правительства, необходимо и впредь исходить из того, что «ни один беженец не въедет в страну, не пройдя проверку на предмет безопасности».

Второй путь для беженцев — воссоединение семьи. До начала украинского кризиса право на получение визы на этом основании имели только самые близкие члены семьи. За последнюю неделю круг лиц, имеющих на это право, расширился, и стал включать бабушек и дедушек, братьев и сестёр. По словам Джонсона, это принесёт пользу более 200 тыс. украинцев. По оценкам Национальной статистической службы, в Великобритании проживает 17 тыс. украинцев и 32 тыс. человек, родившихся на Украине.

Однако получение таких виз на первоначальный период — три года — требует значительных усилий и времени. По данным издания, в Кале таких беженцев, пытающихся подать заявление на воссоединение семьи, отправляют в британские визовые центры в Париже или Брюсселе — долгое и дорогое путешествие. В самом Киеве визовый центр в настоящий момент закрыт. Заявление можно подать и онлайн, однако личное посещение визового центра необходимо в любом случае — для снятия отпечатков пальцев, фотографирования и сканирования паспорта.

Правительство Великобритании обещает уделять первоочередное внимание заявлениям от военных беженцев с Украины, однако, как сообщают британские СМИ, в настоящий момент заявители сталкиваются с многочисленными трудностями и техническими проблемами при загрузке необходимых документов. Кроме того, из-за накладок в расписании работы визовых центров украинцам зачастую предлагают обратиться в центры, находящиеся в соседних странах.

Пока до спасительного острова добрались только 300 беженцев — даже маленькая, ещё более далёкая Ирландия приняла 1800. «Вместо того чтобы настаивать на визах и спонсорской помощи для травмированных украинцев, Великобритания должна внедрить ускоренные процедуры для беженцев», — заявили в правозащитной организации Amnesty International.

Как отмечает Frankfurter Allgemeine, заместитель посла Украины в Великобритании также потребовал изменить регламент приёма: «Украинцы известны как старательные, трудолюбивые люди, которые смогут о себе позаботиться самостоятельно. Они не просрочат свои визы и вернутся домой, чтобы заняться восстановлением своей страны».