CNN: идут к границе даже на костылях — количество беженцев с Украины перевалило за 2 млн

По данным ООН, на фоне ввода российских войск на Украину эту страну уже покинули или собираются покинуть более двух миллионов человек, передаёт CNN. Как отмечает канал, многие беженцы столкнулись с многочасовыми пробками, очередями и необходимостью ждать на морозе, однако их это никак не останавливает.

Количество беженцев — вы только посмотрите! — бегущих с Украины на фоне ввода российских войск, растёт день ото дня. ООН сообщает, что страну покинуло или пытается покинуть уже более 2 миллионов беженцев. В их числе — эта толпа людей на львовском вокзале. По словам чиновников ООН, в основном они пытаются попасть на территорию Польши, Румынии, Молдавии или прочих сопредельных государств, где кое у кого есть родственники. У многих, однако, их нет. Репортаж корреспондента CNN Скотта Маклина с украинской стороны границы с Польшей.

На дороге, ведущей в безопасную зону в Польше, около миллиона украинцев столкнулись с КПП, пробками и, по-видимому, бесконечно-томительным ожиданием. Валентина Дехтяренко и её семья ждут возможности пересечь границу уже более 24 часов. Но до этого ещё очень далеко.

ВАЛЕНТИНА ДЕХТЯРЕНКО, бежит с Украины: Я не знаю, что ждёт меня и мою семью. Мы едем в неизвестность, и это пугает.

Все те, кто сидит в машинах, готовы ждать. Те, кто находится ближе к границе, готовы к ней даже ковылять на костылях. Люди десятками сходят с автобусов, чтобы перейти границу пешком, и встают в многочасовые очереди, которые растянулись на несколько кварталов.

Макс Амелин крепит скотчем и стяжками теплоизоляционный материал, оставшийся у него от его бизнеса по строительству отопительных систем, на ноги своей дочке — чтобы ей не было холодно, пока они ждут своей очереди на морозе.

Вы просто хотели, чтобы ваша семья добралась сюда в целости и сохранности?

МАКС АМЕЛИН, украинец: Да.

НАТАЛЬЯ АМЕЛИНА, бежит с Украины: Да, он просто спасает нас, и всё.

Когда они дождутся своей очереди, Максу придётся остаться: он призывного возраста. Некоторые его родственники также никуда не собираются.

НАТАЛЬЯ АМЕЛИНА: Очень тяжело. Очень тяжело. Моё сердце просто разрывается. Мои родители остались в Киевской области. Я даже не знаю, что там у них происходит. Очень страшно.

Илона Гутниченко со своей маленькой дочкой и крестником бежали от мощных обстрелов в Ирпене, совсем неподалёку от Киева.

ИЛОНА ГУТНИЧЕНКО, бежит с Украины: Это было ужасно. Мы уехали всего пару дней назад. Как говорится, заскочили в последний вагон. Мы и подумать не могли, что в XXI веке могут начаться настоящие боевые действия.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 09 марта 2022 года.