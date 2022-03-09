CNN

CNN: идут к границе даже на костылях — количество беженцев с Украины перевалило за 2 млн

Материал представлен в переводе ИноТВ
По данным ООН, на фоне ввода российских войск на Украину эту страну уже покинули или собираются покинуть более двух миллионов человек, передаёт CNN. Как отмечает канал, многие беженцы столкнулись с многочасовыми пробками, очередями и необходимостью ждать на морозе, однако их это никак не останавливает.

Количество беженцев — вы только посмотрите! — бегущих с Украины на фоне ввода российских войск, растёт день ото дня. ООН сообщает, что страну покинуло или пытается покинуть уже более 2 миллионов беженцев. В их числе — эта толпа людей на львовском вокзале. По словам чиновников ООН, в основном они пытаются попасть на территорию Польши, Румынии, Молдавии или прочих сопредельных государств, где кое у кого есть родственники. У многих, однако, их нет. Репортаж корреспондента CNN Скотта Маклина с украинской стороны границы с Польшей.

На дороге, ведущей в безопасную зону в Польше, около миллиона украинцев столкнулись с КПП, пробками и, по-видимому, бесконечно-томительным ожиданием. Валентина Дехтяренко и её семья ждут возможности пересечь границу уже более 24 часов. Но до этого ещё очень далеко.

ВАЛЕНТИНА ДЕХТЯРЕНКО, бежит с Украины: Я не знаю, что ждёт меня и мою семью. Мы едем в неизвестность, и это пугает.

Все те, кто сидит в машинах, готовы ждать. Те, кто находится ближе к границе, готовы к ней даже ковылять на костылях. Люди десятками сходят с автобусов, чтобы перейти границу пешком, и встают в многочасовые очереди, которые растянулись на несколько кварталов.

Макс Амелин крепит скотчем и стяжками теплоизоляционный материал, оставшийся у него от его бизнеса по строительству отопительных систем, на ноги своей дочке — чтобы ей не было холодно, пока они ждут своей очереди на морозе.

Вы просто хотели, чтобы ваша семья добралась сюда в целости и сохранности?

МАКС АМЕЛИН, украинец: Да.

НАТАЛЬЯ АМЕЛИНА, бежит с Украины: Да, он просто спасает нас, и всё.

Когда они дождутся своей очереди, Максу придётся остаться: он призывного возраста. Некоторые его родственники также никуда не собираются.

НАТАЛЬЯ АМЕЛИНА: Очень тяжело. Очень тяжело. Моё сердце просто разрывается. Мои родители остались в Киевской области. Я даже не знаю, что там у них происходит. Очень страшно.

Илона Гутниченко со своей маленькой дочкой и крестником бежали от мощных обстрелов в Ирпене, совсем неподалёку от Киева.

ИЛОНА ГУТНИЧЕНКО, бежит с Украины: Это было ужасно. Мы уехали всего пару дней назад. Как говорится, заскочили в последний вагон. Мы и подумать не могли, что в XXI веке могут начаться настоящие боевые действия.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 09 марта 2022 года.

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источник
CNN США Северная Америка
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