Global Times: желание французов покинуть НАТО небезосновательно, но США им этого не позволят
6 марта Жан-Люк Меланшон, кандидат в президенты Франции, призвал свою страну выйти из НАТО, и он не единственный, кто придерживается такого мнения. Как пишет Global Times, трое из пяти ведущих кандидатов на президентских выборах во Франции являются критиками альянса и желание французов покинуть НАТО небезосновательно.
Как считает научный сотрудник Института европейских исследований, Китайских институтов современных международных отношений Дун Ифань, в некоторой степени призыв троих кандидатов в президенты вывести Францию из состава НАТО является продолжением линии Шарля де Голля, который стремился добиться для Франции автономного статуса крупной державы, а также дипломатическим наследием голлизма. Озвучивая своё беспокойство, кандидаты в президенты Франции, вероятно, пытаются угодить избирателям и таким образом получить более широкую поддержку. Однако призывы покинуть НАТО также свидетельствуют о том, что Франция чётко видит структурные проблемы этого альянса и что эти проблемы порождают скептическое отношение к нему среди многих французов.
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