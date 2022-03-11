Трое из пяти ведущих кандидатов на президентских выборах во Франции являются критиками НАТО, и желание покинуть альянс отражает мнение их избирателей. Как пишет Global Times, политики видят структурные проблемы НАТО, которые порождают скептическое отношение к нему среди многих французов, однако США, скорее всего, попытаются использовать некоторые проамериканские страны Евросоюза, чтобы помешать выходу страны из блока.

6 марта Жан-Люк Меланшон, кандидат в президенты Франции, призвал свою страну выйти из НАТО, и он не единственный, кто придерживается такого мнения. Как пишет Global Times, трое из пяти ведущих кандидатов на президентских выборах во Франции являются критиками альянса и желание французов покинуть НАТО небезосновательно.

Как считает научный сотрудник Института европейских исследований, Китайских институтов современных международных отношений Дун Ифань, в некоторой степени призыв троих кандидатов в президенты вывести Францию из состава НАТО является продолжением линии Шарля де Голля, который стремился добиться для Франции автономного статуса крупной державы, а также дипломатическим наследием голлизма. Озвучивая своё беспокойство, кандидаты в президенты Франции, вероятно, пытаются угодить избирателям и таким образом получить более широкую поддержку. Однако призывы покинуть НАТО также свидетельствуют о том, что Франция чётко видит структурные проблемы этого альянса и что эти проблемы порождают скептическое отношение к нему среди многих французов.

По мнению автора материала, блок продемонстрировал свою неэффективность в противостоянии нетрадиционным вызовам безопасности. Более того, Соединённые Штаты заставляют союзников НАТО тратить больше средств на оборону, что вызывает серьёзное недовольство. Альянс также лишил Евросоюз способности вести независимую внешнюю политику и ограничил стратегическую автономию блока.

Как заключает Дун Ифань, выход любого члена из состава НАТО поставит под сомнение военный потенциал альянса и солидарность в его рядах, а также негативно отразится на его так называемом стратегическом авторитете. Поэтому США, которые всегда старались помешать Европе стать независимой в вопросах безопасности, в ответ на скептицизм, который Франция выражает в адрес НАТО, скорее всего, попытаются использовать некоторые проамериканские страны Евросоюза, чтобы надавить на французов.

«Антироссийская позиция и политика сдерживания России превратились на Западе в своего рода выражение политкорректности. Нетвёрдая позиция в этом вопросе может привести к тому, что Франция столкнётся со сложностями и препятствиями в рамках партнёрства между США и Евросоюзом. Очевидно, что, независимо от того, кто победит на президентских выборах, Франции будет трудно покинуть НАТО. В то же время во французских общественных и политических кругах сохраняется внушительное число сторонников трансатлантического альянса, что тоже может в значительной мере помешать реализации инициатив по выходу из НАТО», — подводит итог автор материала.