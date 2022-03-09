Süddeutsche Zeitung: однопартийцы Шольца воспротивились его планам по вооружению бундесвера

Всё больше однопартийцев канцлера Германии Олафа Шольца выступают против его планов по увеличению оборонных расходов, сообщает Süddeutsche Zeitung. Сначала против них выступил Союз молодых социалистов и социалисток в СДПГ, а теперь к нему присоединилось и Рабочее сообщество пенсионерок и пенсионеров. В своём официальном заявлении они призвали остановить «гонку вооружения, которая может привести к непредвиденным последствиям для всего мира».

В Социал-демократической партии Германии нарастает сопротивление планам канцлера ФРГ Олафа Шольца по увеличению финансирования бундесвера, сообщает Süddeutsche Zeitung. Сначала против этой инициативы выступил Союз молодых социалистов и социалисток в СДПГ (ЮЗОС), а теперь к нему присоединилось и Рабочее сообщество пенсионерок и пенсионеров.

«Ввод войск на Украину — это переломный момент, из-за которого возникла чрезвычайная ситуация. Но вызванный этим шок всё равно не повод ставить под сомнение ключевые элементы социал-демократической идентичности или оправдывать гонку вооружений, которая может привести к непредвиденным последствиям для всего мира», — говорится в официальном заявлении организации.

В конце февраля Шольц объявил о том, что собирается выделить бундесверу €100 млрд, чтобы создать «боеспособную, сверхсовременную и передовую» армию, напоминает немецкое издание. К тому же глава ФРГ заявил о намерении добиться того, чтобы военный бюджет его страны превысил 2% от ВВП. Таким образом он перевыполнит требования НАТО. При этом раньше даже достижение отметки в 1,5% считалось амбициозной целью.

Рабочее сообщество пенсионерок и пенсионеров в СДПГ согласно с тем, что нужно сделать так, чтобы бундесвер мог защитить Германию, но планы по увеличению оборонных расходов до 2% от ВВП там отвергают, как и в большом количестве других ячеек партии. Пожилые члены политического объединения рассчитывают убедить своё руководство «сойти с этого неверного пути».

При этом в своём официальном заявлении они также резко осудили действия России на Украине, отмечает Süddeutsche Zeitung. Пенсионеры потребовали немедленного перемирия, вывода российских солдат с территории Украины и «возобновления международной дипломатической дискуссии».