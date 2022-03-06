Global Times: на фоне украинского кризиса в Китае резко выросли продажи книг о России и Украине

С момента начала спецоперации России на Украине в Китае резко возрос интерес к этим двум странами, пишет Global Times. В частности, серьёзно выросли продажи книг о России, Украине и бывшем СССР, причём в некоторых случаях издателям приходится срочно выпускать дополнительные тиражи.
После начала спецоперации России на Украине в Китае резко выросли продажи книг об этих двух странах, пишет Global Times. Как сообщили в среду китайские издатели, некоторые книги даже закончились, и их срочно переиздают.
Китайские обозреватели говорят, что причиной этой мании стало сильное желание читателей Поднебесной узнать о происхождении российско-украинского кризиса и о том, как США усугубили данный конфликт в своём стремлении достичь собственных геополитических целей.
Сотрудник CITIC Press Group, пожелавший остаться неизвестным, сообщил Global Times, что книги «Авторитарный лидер: Владимир Путин и борьба за Россию», изданной в Китае в 2014 году, нет в наличии с прошлой недели и что издательство в настоящее время занимается выпуском дополнительного тиража.
Чжан Хунбо, эксперт по России и генеральный директор Общества авторского права на письменные произведения КНР, заявил изднаию Global Times, что начало операции на Украине породило у многих китайских читателей желание побольше узнать об истории России, Украины, бывшего Советского Союза и особенно об истории Крыма.
«За российско-украинским кризисом стоят глубокие и сложные исторические и географические факторы», — отметил Чжан.
Помимо книг по истории, большую популярность среди китайцев приобрели произведения русской литературы, а также биографии, говорится в статье. В соцсети Douban среди самых популярных запросов оказались Россия, Украина и писатель Фёдор Достоевский.
Научный сотрудник Китайского института международных исследований Ся Ишань, комментируя сложившуюся ситуацию, назвал США «виновником украинского кризиса». Он добавил, что Соединённые Штаты воспользовались историческим конфликтом между Москвой и Киевом, постоянно продавая Украине оружие и угрожая национальной безопасности России, сообщается в статье.
Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудили разговор израильского премьера с президентом России Владимиром Путиным, сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Препарат от коронавируса на основе моноклональных антител испытают на здоровых добровольцах в рамках первой фазы исследования, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Информация о том, что канцлер Германии Олаф Шольц проведёт в Берлине встречу с израильским премьером Нафтали Беннетом подтверждается, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительственных кругах ФРГ.
Российский пилот и спортивный директор команды G-Drive Racing Роман Русинов объявил об отказе от выступлений в нынешнем сезоне из-за требований FIA, согласно которым отечественным гонщикам необходимо подписать соглашение о запрете демонстрации национальной символики на публике и в социальных сетях.