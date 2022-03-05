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Washington Post: в США признали, что давно поставляли Украине оружие для уличных боёв

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В распоряжение The Washington Post оказался отчёт, свидетельствующий о том, что Пентагон значительно увеличил поставки военной помощи Киеву задолго до начала российской спецоперации. Более того, судя по рассекреченному документу, Минобороны США снабжало ВСУ оружием и снаряжением, «необходимым для ведения боевых действий в городах».
Washington Post: в США признали, что давно поставляли Украине оружие для уличных боёв
AP
Соединённые Штаты «резко увеличили» поставки военной помощи Украине задолго до начала российской спецоперации. Об этом свидетельствует рассекреченный отчёт, который оказался в распоряжении The Washington Post.
 
Согласно документу, ещё в декабре Пентагон снабжал ВСУ оружием и снаряжением, «необходимым для ведения боевых действий в городских районах». Среди прочего в перечне присутствуют дробовики, гранатомёты M141 и Mk 19, а также многоствольные скорострельные пулемёты («миниганы») M134, которые обычно устанавливаются на вертолёты.
 
За последнюю неделю число подобных поставок возросло. Администрация Байдена «впервые» отправила Киеву зенитно-ракетные комплексы «Стингер» вдобавок к «Джавелинам» и другим боеприпасам.
 
Разнообразие, объём и огневая мощь оружия, перебрасываемого на Украину, иллюстрируют стремление США подготовить ВСУ к ведению гибридной войны. Даже несмотря на то, что глава Белого дома исключил прямое участие американских войск в конфликте.
 
«Это непрерывный процесс. Мы всегда изучаем запросы Украины и делаем это уже много лет, — признался журналистам высокопоставленный чиновник Минобороны США, который попросил не называть его имени. — Мы всего лишь ускорили процесс определения требований и наши консультации с украинцами, разговаривая с ними ежедневно, в отличие от периодических встреч, которые мы проводили до этого кризиса».
 
Многие эксперты прогнозируют, что по мере продвижения российских войск и установления их контроля над украинскими городами могут участиться уличные бои. Список поставок Пентагона свидетельствует, что администрация Байдена ожидала подобного развития событий, полагает издание.
 
По словам высокопоставленного представителя Пентагона, только в прошлом году США предоставили Украине военную помощь на сумму более $1 млрд.  Она включает противоминомётные радары, радиостанции для защищённой связи, электронное и медицинское оборудование, транспорт, противотанковые системы «Джавелин», не менее девяти патрульных катеров и пять транспортных вертолётов Ми-17.
 
В 2018 году Украина получила 210 «Джавелинов» в рамках программы Госдепартамента по иностранному военному финансированию и позже приобрела ещё 150 систем. После «аннексии Крыма»* Соединённые Штаты выделили Киеву военную помощь на сумму примерно $3 млрд, обращает внимание The Washington Post.
 
Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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