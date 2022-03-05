Washington Post: в США признали, что давно поставляли Украине оружие для уличных боёв

В распоряжение The Washington Post оказался отчёт, свидетельствующий о том, что Пентагон значительно увеличил поставки военной помощи Киеву задолго до начала российской спецоперации. Более того, судя по рассекреченному документу, Минобороны США снабжало ВСУ оружием и снаряжением, «необходимым для ведения боевых действий в городах».

Соединённые Штаты «резко увеличили» поставки военной помощи Украине задолго до начала российской спецоперации. Об этом свидетельствует рассекреченный отчёт, который оказался в распоряжении The Washington Post.

Согласно документу, ещё в декабре Пентагон снабжал ВСУ оружием и снаряжением, «необходимым для ведения боевых действий в городских районах». Среди прочего в перечне присутствуют дробовики, гранатомёты M141 и Mk 19, а также многоствольные скорострельные пулемёты («миниганы») M134, которые обычно устанавливаются на вертолёты.

За последнюю неделю число подобных поставок возросло. Администрация Байдена «впервые» отправила Киеву зенитно-ракетные комплексы «Стингер» вдобавок к «Джавелинам» и другим боеприпасам.

Разнообразие, объём и огневая мощь оружия, перебрасываемого на Украину, иллюстрируют стремление США подготовить ВСУ к ведению гибридной войны. Даже несмотря на то, что глава Белого дома исключил прямое участие американских войск в конфликте.

«Это непрерывный процесс. Мы всегда изучаем запросы Украины и делаем это уже много лет, — признался журналистам высокопоставленный чиновник Минобороны США, который попросил не называть его имени. — Мы всего лишь ускорили процесс определения требований и наши консультации с украинцами, разговаривая с ними ежедневно, в отличие от периодических встреч, которые мы проводили до этого кризиса».

Многие эксперты прогнозируют, что по мере продвижения российских войск и установления их контроля над украинскими городами могут участиться уличные бои. Список поставок Пентагона свидетельствует, что администрация Байдена ожидала подобного развития событий, полагает издание.

По словам высокопоставленного представителя Пентагона, только в прошлом году США предоставили Украине военную помощь на сумму более $1 млрд. Она включает противоминомётные радары, радиостанции для защищённой связи, электронное и медицинское оборудование, транспорт, противотанковые системы «Джавелин», не менее девяти патрульных катеров и пять транспортных вертолётов Ми-17.

В 2018 году Украина получила 210 «Джавелинов» в рамках программы Госдепартамента по иностранному военному финансированию и позже приобрела ещё 150 систем. После «аннексии Крыма»* Соединённые Штаты выделили Киеву военную помощь на сумму примерно $3 млрд, обращает внимание The Washington Post.