Daily Wire: «один из хороших республиканцев» отказался подписывать резолюцию в поддержку Украины

Член палаты представителей конгресса США Томас Мэсси не стал подписывать семистраничную резолюцию в поддержку Украины, одобренную подавляющим большинством конгрессменов. Как отмечает ведущий Daily Wire Мэтт Уолш, Мэсси привёл разумные доводы о том, почему эта резолюция не способствует деэскалации и несёт потенциальные риски для Америки. В частности, республиканец счёл неуместным утверждение о том, что Украина и НАТО сами определят свои отношения.

PBS пишет: «Палата представителей США подавляющим большинством голосов поддержала резолюцию о «твёрдой, непоколебимой, гордой и горячей» поддержке Украины. Законодатели заявили в среду, что история наблюдает за реакцией мира, в то время как украинцы сражаются за спасение своей западной демократии от военной операции России.



Со всё большей настойчивостью многие в конгрессе заявляли, что надо сделать больше, чтобы помочь Украине и лишить президента России Владимира Путина возможности вести боевые действия.



Кроме того, в сенате Линдси Грэм предложил резолюцию в поддержку заявления Украины в международный суд о том, что Путин и его «дружки» совершили военные преступления».



Итак, они все подписали эту резолюцию. То есть почти все. И это произошло на следующий день после того, как многие из них, республиканцы и демократы, как отметил вчера в своём превосходном монологе Такер Карлсон, явились на президентский доклад о положении дел в стране, по сути, обернувшись в украинские флаги, с украинским флагом на лацкане и со всевозможной украинской атрибутикой. Но, что примечательно, многие из них, по сути, сняли свои значки с американским флагом и заменили их украинским флагом. У некоторых из членов конгресса были оба флага, но у многих, в том числе у многих республиканцев, не было никакого американского флага. Они его сняли, чтобы на его место прицепить украинский.



Такие вещи вы никогда не увидите ни в одной незападной стране! Если вы отправитесь куда-нибудь за пределы Запада и избавитесь от этой уникальной болезни, которой страдают многие в нашей стране, думая, что быть патриотом своей страны — неправильно, но можно быть патриотом чужой страны… Посмотрите по сторонам — и вы не найдёте в других странах политиков, которые снимут флаг собственного государства и нацепят на себя флаг другого государства.



Итак, после этой демонстрации добродетели они вместе составили эту декларацию и высказались в поддержку Украины. Несколько республиканцев её не подписали. Кажется, было три республиканца, которые сказали: «Я не буду это подписывать». Один из них — Томас Мэсси. Вы часто слышали это имя в моей программе. Потому что Томас Мэсси — один из хороших республиканцев в конгрессе. Один из немногих. Он умён, и он также обладает моральной и интеллектуальной смелостью. А это очень большая редкость среди наших лидеров.



Итак, он её (резолюцию. — ИноТВ) не подписал. Потому ли, что он поддерживает Путина? Он марионетка Путина, секретный агент России, засланный Путиным? Причина в этом — или в том, что у него есть причины, здравые причины не подписывать такой документ? Вы, кстати, можете и не соглашаться с этими причинами. Но я зачитаю… Он опубликовал серию твитов с объяснениями этих причин. Можете с ними не соглашаться. Но если, после того как я их зачитаю, вы придёте к выводу, что он марионетка Путина, это будет означать, что вы просто очень тупой человек и разговаривать с вами не стоит. Потому что, согласитесь вы или нет, как умный и рациональный человек вы должны по меньшей мере признать, что его аргументация разумна.



Итак, вот что он говорит: «Я целиком поддерживаю право украинцев на самоопределение. Однако есть множество причин, по которым я не мог проголосовать за семистраничную резолюцию, принятую сегодня палатой представителей. В резолюции содержится неопределённый призыв к дополнительной и незамедлительной «помощи в области обороны и безопасности». Этот термин настолько всеобъемлющ, что может означать и отправку американских военных или, о чём уже просили некоторые из моих коллег, контролируемую Соединёнными Штатами «бесполётную зону».



Она (резолюция. — ИноТВ) расширяет географию вовлечённости США в конфликт на Украине, осуждая государство Белоруссия. Мы не должны стремиться к тому, чтобы называть новых врагов, или брать на себя обязательства по свержению чужих правительств.



Она (резолюция. — ИноТВ) призывает полностью изолировать Россию экономически. Это повредит малообеспеченным гражданам США, которым и так трудно из-за инфляции. Невинные люди в России, многие из которых против действий Путина, пострадают от парализующих санкций, и это, возможно, настроит их против нас.



Парализующие санкции также могут подтолкнуть Путина к большему отчаянию и побудить его прибегнуть к радикальным мерам, в том числе к эскалации в вопросе того, какое вооружение будет использоваться и кто будет мишенью.



Резолюция содержит неуместное заявление о том, что Украина и НАТО определят отношения друг с другом. Это, конечно, правда, но зачем конгрессу делать такое утверждение сейчас, когда целью является деэскалация конфликта?»



И наконец: «Она (резолюция. — ИноТВ) призывает продолжать оказывать поддержку, «пока Российская Федерация продолжает нарушать суверенитет Украины». В зависимости от определения слова «нарушать» это может означать вечное обязательство со стороны США активно участвовать в конфликте с другой ядерной державой».



Вот его причины. По-моему, звучит вполне разумно. И я, кстати, с ним согласен. И опять-таки я не говорю, что каждый, кто это услышит, обязан согласиться. Наверное, можно придраться к отдельным мелочам. Но по крайней мере Томас Мэсси прочёл резолюцию, чего не сделало большинство этих людей, я вам гарантирую. Итак, он прочёл формулировки и подумал о том, что они означают. Действительно ли я поддерживаю всё, что здесь написано? Что из этого следует?



Он ведь знал, что политический расчёт… Из-за этой военной лихорадки и всего остального сейчас, из-за пропаганды, которой сейчас охвачены люди, самое умное с политической точки зрения — просто подписать этот чёртов документ. Но вместо этого он подумал, что же там в действительности говорится, что из этого следует и действительно ли он это поддерживает. «Да, я, конечно же, поддерживаю Украину, когда она защищается. Нет, я, конечно же, не фанат Путина. Но поддерживаю ли я все формулировки в конкретно этой резолюции?» И он сказал: «Нет».



Согласны вы с ним или не согласны, но это по крайней мере заслуживает уважения. Каждый раз, когда политик… Даже если я с ним не согласен. Каждый раз, когда политик готов отстаивать какую-то позицию, которая будет политически непопулярна, но он пытается делать то, что считает правильным, меня это всегда впечатляет.



Дата выхода в эфир 03 марта 2022 года.