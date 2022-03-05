Le Figaro: Марокко не спешит обвинять Россию в украинском конфликте

Власти Марокко запоздали с официальным заявлением по конфликту на Украине и ловко осудили военные действия, не выступая при этом против России, пишет Le Figaro. Причина этой осторожности, по мнению французской газеты, в глубоком разочаровании марокканцев западными союзниками, которых они обвиняют в недостаточной поддержке территориальных притязаний Рабата на Западную Сахару, а также в опасениях, что Москва может поддержать Алжир в возможном конфликте с Марокко.

Правительство Марокко осторожно заявило о своей позиции в отношении российско-украинского конфликта лишь три дня спустя после начала спецоперации, рассказывает Le Figaro. В субботу 26 февраля власти официально заявили, что «с тревогой наблюдают» за развитием событий на Украине. Рабат ещё раз напомнил о своей поддержке в сохранении «территориальной целостности стран — членов ООН» и «приверженности» принципу «неприменения силы для решения разногласий между государствами». Таким образом, указывает французская газета, Марокко ловко удалось осудить военные действия, не упоминая прямо Россию.

Снова такую боязливую поддержку Украины и тем самым Европы верный союзник Франции и Евросоюза продемонстрировал в среду на заседании ООН, когда Марокко отказалось поддержать резолюцию против России. Однако на это есть причины: правительство страны устало от бездействия и слабой поддержки со стороны ЕС и его стран-членов по важному национальному вопросу — признанию своего суверенитета над Западной Сахарой, где действует фронт Полисарио. Весной 2016 года король Марокко Мухаммед VI ясно дал понять, что, сохраняя свои «стратегические отношения», страна старается разнообразить международные партнёрства «как в географическом, так и в экономическом плане». По словам монарха, именно в рамках такого подхода он посетил Россию, Саудовскую Аравию и Китай.

В декабре 2019 года признание администрацией Трампа суверенитета Марокко над Западной Сахарой подчеркнуло слабую поддержку со стороны европейцев, отмечает издание. Осенью прошлого года Мухаммед VI подчеркнул, что теперь правительство «действительно вправе ждать от партнёров, что они сформулируют более смелую и чёткую позицию по вопросу территориальной целостности королевства». Глубину разочарования этого африканского государства можно разглядеть в конфликтах с Испанией и Германией, которые начались в последние годы, в холодных отношениях с Францией и Евросоюзом, а также в неуверенном осуждении России.

В то время как у Марокко растёт недоверие к своим старым союзникам, Россия всё чаще появляется в Средиземноморском регионе. Однако, несмотря на сближение двух стран в 2016 году, Россия является главным военным партнёром Алжира. Её наёмники действовали в Сирии и Ливии, поэтому Рабат может опасаться, что на фоне предельно накалившихся отношений с Алжиром Россия в случае военного противостояния поддержит алжирцев. При этом реакция США и Европы во время арабских революций и даже текущего конфликта на Украине, напротив, может вызвать опасения в недостаточной поддержке со стороны союзников, которые обязаны защищать страну в случае вооружённого конфликта, пишет Le Figaro.