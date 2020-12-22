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El Mundo: Испания потребовала от Марокко объяснений за «присвоение» двух испанских анклавов в Африке

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МИД Испании вызвал посла Марокко Кариму Беняиш и потребовал от неё объяснений относительно недавних заявлений марокканского премьера Саадэддина аль-Османи, пишет El Mundo. Последний в интервью одному из египетских каналов заявил, что два испанских анклава в Северной Африке — Сеута и Мелилья — «такие же марокканские, как и Сахара». Его слова прозвучали вскоре после того, как президент США признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой.
El Mundo: Испания потребовала от Марокко объяснений за «присвоение» двух испанских анклавов в Африке
Reuters
После того как 10 декабря президент США Дональд Трамп признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, премьер этой страны Саадэддин аль-Османи в одном из интервью заявил, что Сеута и Мелилья — два испанских анклава в Северной Африке — «такие же марокканские, как и Сахара», пишет El Mundo.

Эти демонстративные заявления встревожили Министерство иностранных дел Испании. МИД в срочном порядке вызвал посла Марокко Кариму Беняиш и потребовал от неё объяснений.

Государственный секретарь по иностранным делам Кристина Гайач передала послу Беняиш, что Мадрид «ожидает от всех своих партнёров уважения к суверенитету и территориальной целостности» Испании.

Ранее марокканский премьер в интервью одному из египетских телеканалов заявил, что статус-кво, сложившийся вокруг двух испанских анклавов в Северной Африке, длится уже «пять или шесть веков». При этом Саадэддин аль-Османи отметил: «Наступит день, когда мы вновь откроем вопрос о Сеуте и Мелилье, таких же марокканских территориях, как и Сахара».

Между тем премьер-министр Марокко подчеркнул, что сейчас не время обсуждать этот вопрос с правительством Испании.

«Сначала мы должны окончательно урегулировать конфликт вокруг Сахары, что является нашим абсолютным приоритетом», — заявил он.
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