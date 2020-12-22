El Mundo: Испания потребовала от Марокко объяснений за «присвоение» двух испанских анклавов в Африке

19:41 Пиротехники МЧС России разминировали почти 50 га территории в Карабахе Пиротехники МЧС России в ходе разминирования около 50 га территории в Нагорном Карабахе обнаружили порядка 8,3 тыс. взрывоопасных предметов, сообщили в российском ведомстве.

19:40 Чемпион мира в танцах на льду уверен, что Медведева ещё не накаталась Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский высказал мнение о будущем Евгении Медведевой в спорте.

19:37 Истребитель Су-30 поднимался на перехват самолёта ВВС Японии Национальный центр управления обороной России сообщил, что российский истребитель Су-30 поднимался на перехват патрульного самолёта OP-3C ВВС Японии над акваторией Японского и Охотского морей.

19:35 Ставиский о фигуристах: да эту «Кармен» уже катали миллиард раз, ну возьмите вы что-нибудь другое Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский рассказал, какие правила в соревнованиях танцевальных дуэтов он хотел бы изменить.

19:33 У двоих футболистов «Зальцбурга» выявили допинг Австрийский футбольный клуб «Зальцбург» сообщил, что Мохамед Камара и Секу Койта сдали положительные допинг-пробы после возвращения из расположения сборной Мали.

19:27 Юрий Каспарян рассказал о рисунках Цоя из нового клипа группы «Кино» Советский и российский рок-музыкант Юрий Каспарян рассказал о рисунках, которые можно увидеть в новом клипе группы «Кино» на песню «Это не любовь».

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19:09 СМИ: Мещеряков и Кикнадзе покинут «Локомотив» Руководство РЖД намерено провести серьёзные кадровые перестановки в московском футбольном клубе «Локомотив».

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18:59 В Калининграде из-за ситуации с COVID-19 отменили новогодний салют В Калининграде из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 отменили проведение праздничного концерта и салюта в новогоднюю ночь, сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

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18:38 Россия направила в ЦАР 300 инструкторов для обучения армии республики Россия по просьбе руководства Центрально-Африканской Республики (ЦАР) направила в страну 300 военных инструкторов для обучения армии, сообщили в российском МИД.

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18:19 «Сибирь» прервала четырёхматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Амур» Новосибирская «Сибирь» одержала победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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17:57 Писателя Курляндского похоронят 23 декабря на Востряковском кладбище Похороны писателя и сценариста Александра Курляндского, который был одним из создателей мультсериала «Ну, погоди!», состоятся в среду, 23 декабря, на Востряковском кладбище в Москве, сообщил его племянник.

17:56 Шойгу доложил Путину о российско-китайском авиапатруле Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину об успешном выполнении задач в рамках совместного патрулирования дальней авиации России и Китая.

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17:40 Нарколог прокомментировал принятие закона о вытрезвителях Президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты врач-нарколог Руслан Исаев оценил в беседе с RT принятие в России закона о восстановлении системы вытрезвителей.

17:38 Глава UFC Russia: это был непростой год, но для нас он стал очень продуктивным Вице-президент UFC по России и странам СНГ, глава UFC Russia Андрей Громковский прокомментировал прирост общей фанатской базы промоушена.

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17:02 Путин подписал закон о федеральной территории «Сириус» Российский президент Владимир Путин подписал закон о федеральной территории «Сириус».

17:01 В Минздраве назвали число привившихся от коронавируса россиян Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, сколько россиян уже привились от коронавирусной инфекции COVID-19.

16:58 Бестемьянова высказалась о снятии Косторной с ЧР Олимпийская чемпионка 1988 года по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала снятие Алёны Косторной с чемпионата России в Челябинске.

16:57 Попова заявила, что в России не обнаружен штамм коронавируса из Британии В России не обнаружено тех мутаций коронавируса, которые выявлены в Великобритании. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19.

16:54 Собянин назвал число провакцинированных от коронавируса в Москве В Москве к настоящему моменту прививки от коронавирусной инфекции COVID-19 сделали уже 25 тыс. человек, ещё 40 тыс. граждан записались на вакцинацию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

16:49 Роднина о снятии Косторной с ЧР: не знаю, как это скажется на конкуренции Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала снятие Алёны Косторной с чемпионата России в Челябинске.

16:48 В Минздраве рассказали о лечащихся от коронавируса амбулаторно Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, сколько человек в стране лечатся от коронавирусной инфекции COVID-19 амбулаторно.

16:43 Собянин заявил о невозможности ослабления мер по коронавирусу в Москве Никаких дополнительных ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом в Москве не планируется, но и послабление пока невозможно. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин, выступая на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

16:42 Прядкин: РПЛ сделает всё возможное, чтобы «Тамбов» продолжил выступления Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, какие шаги предпринимает лига по ситуации с финансовыми сложностями, возникшими у клуба «Тамбов».

16:41 Главе ОМВД Дагестана продлён арест в рамках дела о терактах в Москве Начальнику отдела полиции по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаеву на четыре месяца продлён арест в рамках дела о терактах на станциях столичного метро «Лубянка» и «Парк культуры» в марте 2010 года. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

16:40 ЕС запретит поездки в Британию своим гражданам из-за COVID-19 Еврокомиссия сообщила, что Великобритания с 1 января войдёт в список стран, поездки в которые Европейский союз запрещает из-за пандемии коронавируса.